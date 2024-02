K Zemi se řítí velký vysloužilý satelit ESA. Nikdo zatím nedokáže říct, kam dopadne

Satelit European Remote Sensing 2 (ERS-2), který byl vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 1995, dosloužil již více než deseti lety. Od té doby spotřeboval poslední zásoby paliva a nyní se vrací zpět na Zemi.

Podle prohlášení ESA do naší atmosféry vstoupí „kolem poloviny února“. Momentálně však nikdo nedokáže říct, kam přesně dopadne.

„Satelit je často předmětem pozorování a my sledujeme jeho orbitální výšku i to, jak se rozpadá. Nicméně, jelikož jde o ‚přirozený‘ návrat, není možné přesně předpovědět, kdy a kde satelit začne hořet,“ vysvětluje výše jmenovaná kosmická agentura.

ERS-2 rozhodně není žádný drobeček – váží přes 2260 kg, což znamená, že pokud by se nekontrolovaně zřítil do nějaké obydlené oblasti, mohl by nadělat pořádnou paseku.

Ze statistik naštěstí plyne, že pravděpodobnost toho, že vás zasáhne a zraní nějaký kus vesmírného odpadu je mnohem menší, než např. pravděpodobnost toho, že do vás udeří blesk.

Dodejme, že satelit v minulosti mj. shromáždil spoustu dat o úbytku ledu na zemských pólech, oteplování oceánů či chemii atmosféry. Pomáhal také při přírodních katastrofách.