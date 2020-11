K2-141b je pekelný svět s oceány lávy a nadzvukovými smrštěmi vypařených hornin

Už jsme si zvykli, že nás exoplanety neustále překvapují. Lávová superzemě K2-141b, původně objevená v roce 2017, je podle nového výzkumu extrémem i pro otrlé planetární vědce. Tenhle svět je terestrická, kamenná planeta, o hmotnosti asi 5 Zemí a velikosti zhruba 1,5 Země. Zároveň má zhruba o polovinu vyšší hustotu než Země.

Obíhá kolem oranžového trpaslíka v souhvězdí Vodnáře, který je o něco menší, lehčí a chladnější než Slunce. A obíhá ho extrémně blízko, ve vzdálenosti pouhých 0,78 procent vzdálenosti Země od Slunce. Jeden oběh této bizarní planetě trvá 6,7 pozemských hodin. Podle všeho je K2-141b se svojí hvězdou ve vázané rotaci, což by znamenalo, že je k ní přivrácená stále stejnou stranou.

Extrémní blízkost planety ke hvězdě vyvolává extrémní podmínky. Na straně přivrácené ke hvězdě zřejmě panují teploty kolem 2 až 3 tisíc stupňů Celsia.)

Přinejmenším tato strana planety je zřejmě roztavená a pokrývá ji mohutný oceán lávy, hluboký desítky kilometrů. Je tam takové horko, že se řada chemických prvků a látek, které tvoří horniny, vypařila do atmosféry.

Okno do minulosti

Ve Sluneční soustavě takové planety nemáme, takže jsou pro nás nesmírně zajímavé. Jak říká planetární vědec Nicolas Cowan z kanadské McGill University, vlastně všechny terestrické planety při svém vzniku procházely stádiem lávové planety.

Tato fáze ale obvykle netrvá dlouho a čerstvé kamenné planety rychle chladnou a tuhnou. Lávové světy, jako superzemě K2-141b jsou pro nás tím pádem jako okno do minulosti, kterým se můžeme podívat, jak asi vypadaly mladičké planety Sluneční soustavy.

Cowan a jeho kolegové studovali atmosféru exoplanety. Na počítačích si modelovali extrémní děje, k nimž tam dochází. Atmosféru podle planety může převážně tvořit oxid křemičitý.

V takovém případě by do oceánu lávy pršely deště křemene. V atmosféře ale může převažovat i sodík a v takovém případě by do lávy pomalu „tekly“ ledovce z pevného sodíku. Z jejich modelů také vyplývá, že v rozžhavené atmosféře vyjí děsivé nadzvukové vichry, které se pohybují rychlostí kolem 1,75 kilometru za sekundu.

Titulní ilustrační foto: ESO/L. Calcada, CC BY 4.0