Kalifornie má předpotopní rozvodnou síť. Teď ji konečně zakopou pod zem v gigantickém projektu

Každý, kdo kdy navštívil Kalifornii a ostatně i mnohé další americké státy, se jistě podivil nad zdejším nadzemním vedením elektřiny – často ve stavu, který by byl v hustě obydleném Česku prakticky nemyslitelný.

Samostatnou kapitolou jsou pak obecně hrubě opracované dřevěné stožáry i pro vedení telekomunikací, které mnohdy najdete i v docházkové vzdálenosti center velkoměst. To, co z Evropy povětšinou zmizelo už před desítkami let, zůstává v USA mnohdy i nadále samozřejmým jevem.

Energetickým společnostem se to ale přestává vyplácet, právě jejich elektrické vedení z energetického pravěku je totiž častým zdrojem požárů. Kalifornská monopolní sít PG&E po třech letech od rozsáhlých požárů v roce 2018 proto oznámila smělý plán ve výši astronomických 15-30 miliard dolarů (až 653 miliard korun).



Požáry z roku 2018 jsou patrné i z kosmu (NASA Worldview)

Za tuto částku zakope pod zem elektrické vedení v nejsušších oblastech Kalifornie v délce zhruba až 16 000 kilometrů. To je co do rozsahu nebývalé dílo i na americké poměry.

PG&E tak činí v situaci, kdy vyšlo najevo, že její rozvodná síť místy připomíná spíše exkurzi do muzea energetiky a spálené pojistky v jejích lokálních uzlech často zapříčiní požár už tak vyprahlé krajiny, která se poslední roky v podstatě permanentně vypořádává s nekončícím suchem.