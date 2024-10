Kalifornští policisté si stěžují na služební Tesly. Pro jejich účely jsou prý téměř nepoužitelné

Trend přechodu na elektrické automobily se dotkl i kalifornské policie. Jako ideální volba se jevily auta značky Tesla, která jsou dostatečně rychlá, mají špičkové zrychlení a působí moderně. Jenže praxe ukazuje, že realita je složitější, než se z počátku zdálo. Policisté v severní Kalifornii zjistili, že Tesly, ať už Model 3 nebo Model Y, nejsou pro jejich práci úplně vhodné.

Podle třech policejních šéfů z měst v severní Kalifornii Tesly nejsou vybavené na to, aby zvládly požadavky moderní policie. Hlavním problémem je velikost interiéru. Policejní vozy musí být dostatečně velké na to, aby se do nich vešli podezřelí, důkazy, a zároveň aby v nich mohli policisté pohodlně sedět s veškerým vybavením, jako jsou zbraně a neprůstřelné vesty.

Je v nich málo místa

To se ukázalo jako velký problém u Tesly Model 3, kde zadní sedadlo poskytuje prostor pouze pro jednoho zadrženého. Náčelník policejního oddělení Ukiah Cedric Crook uvedl, že to komplikuje práci, protože je často nutné převézt více osob naráz, což znamená nutnost použít více aut. Model Y, ač je větší než Model 3, trpí podobnými problémy s prostorem, zvláště po přidání přepážky mezi předními a zadními sedadly.

Kromě toho si policisté stěžovali i na přední sedadla. Příslušníci v akci musí být schopni rychle nastoupit a vystoupit z vozidla, což komplikuje design úzkých sedadel v Tesle. Kvůli vybavení vozů je prostor je pro řidiče velice stísněný, navíc ho omezilo přidání oddělující přepážky mezi přední a zadní částí vozu. Dalším problémem je ovládání světel na dotykovém displeji, které je příliš složité a vyžaduje několik kroků.

Dalším problémem Tesel je příliš nízký podvozek. Policejní vozy často potřebují jezdit mimo silnici nebo přejíždět obrubníky, což je s Teslami obtížnější. Některé policejní jednotky zkoušely Ford F-150 Lightning, který má výrazně vyšší podvozek a je pro tento typ úkolů vhodnější. Například šéf policie Fort Bragg Neil Cervenka si pochvaloval nejen výšku vozu, ale i jeho praktičnost pro policejní práci.

Chytřejší než papež

Problémem jsou také někteří chytří asistenti, kteří se aktivují v situacích, kdy to není žádoucí. Například pokud policista během služby potřebuje rychle zastavit na krajnici, systém to může vyhodnotit tak, že vozidlo neúmyslně vybočuje z jízdního pruhu a v takovém případě ho automaticky zastaví, protože si „myslí“, že řidič ztrácí kontrolu. Autopilot tak může „převzít kontrolu“ ve chvílích, kdy to policista vůbec nepotřebuje.

Další kritickou otázkou je infrastruktura pro nabíjení. Policisté často musí cestovat na dlouhé vzdálenosti a čekání na nabíječce by mohlo představovat bezpečnostní riziko. Cedric Crook vzpomněl na případ, kdy jeho detektivové museli urazit více než 600 mil (cca 966 km), což by s elektromobilem znamenalo nutnost zastavit a čekat na nabití na veřejné stanici. To je v situaci, kdy vezou podezřelého, nevhodné a riskantní.

Žádná automobilka nevyrábí auta, která jsou hned z výroby připravena k práci u policie, a přeměnit komerčně prodávanou Teslu na stroj pro boj se zločinem je docela velký oříšek. Vůz je nutné osadit majáky, sirénou, vysílačkou, anténami, rámem, držáky na zbraně a mnoha dalšími prvky.

Obtížná přestavba

Jeden z nejvíce zmiňovaných problémů je nedostatek míst, kde se Tesly dají upravit pro policejní použití. Zatímco u klasických vozů, jako jsou Ford nebo Chevrolet, existuje mnoho firem, které je umí přizpůsobit potřebám policie, u Tesly je to problém. V Kalifornii je pouze jedna firma (Unplugged Performance), která se na to specializuje, a její kapacity jsou omezené. To znamená dlouhé čekání na úpravy.

Zatímco některá města, jako třeba South Pasadena, se do elektromobilů zamilovala, a dokonce si pořídila celou flotilu Tesel, jiné policejní okrsky jsou podstatně opatrnější. Policie v severní Kalifornii dává přednost vozidlům, která mají tradičnější a praktičtější design pro policejní práci, jako je právě Ford F-150 Lightning.

To však rozhodně neznamená, že by Tesly měly být zcela vyloučeny z policejních služeb. Jejich moderní technologie a výjimečná rychlost mohou v určitých situacích představovat výraznou výhodu. Například rychlá akcelerace a svižná odezva na ovládání jsou vlastnosti, které mohou být užitečné při stíhání podezřelých nebo při jiných urgentních situacích, kdy jde o každou sekundu.

Zdroje: sfgate.com, carbuzz.com, carscoops.com.