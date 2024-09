Kam dosáhne dvacetiletá a stoletá voda. Tato mapa to ukáže podrobně a pro celé Česko

Co je to stoletá voda?

Jedná se o povodeň, při které je průtok vody v řece tak vysoký (měřený v metrech krychlových za sekundu), že je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jednou za sto let. To však neznamená, že taková povodeň nastane přesně jednou za sto let.

Jde spíše o statistickou pravděpodobnost, že se s takovým průtokem setkáme průměrně jednou za století. Bohužel to také nevylučuje, že dvě stoleté povodně mohou nastat například během třiceti let, a povodňové mapy vám tak pomohou zjistit, zda by při takové události mohl být ohrožen i váš majetek.

Jan Antonín Kolář, Ceskazeme.cz, s.r.o.