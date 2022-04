Kanada má plán, jak do roku 2035 zakázat automobily se spalovacími motory

Snaha o snižování emisí nutí výrobce automobilů hledat ekologicky přijatelnější alternativy. Kromě celé řady regulací, hraničících někdy s obcházením fyzikálních zákonů, vstupují do hry také nejrůznější vládní programy. Například Kanada si stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 nulových emisí a do roku 2030 snížit jejich úroveň z roku 2005 o 40 až 45 %.

Jedna věc je pochopitelně deklarovaný plán, druhá pak, jak vytyčených met dosáhnout. Za účelem splnění tohoto cíle oznámil již v červnu 2021 kanadský premiér Justin Trudeau, že Kanada v rámci boje proti změně klimatu zakáže prodej nových osobních automobilů se spalovacími motory a nařídí, aby všechny nové osobní automobily byly do roku 2035 zcela bezemisní.

Kanada bez automobilových emisí

Kanadská vláda počátkem tohoto týdne zveřejnila svůj plán snižování emisí. Dokument mimo jiné zahrnuje finanční prostředky na podporu projektů obnovitelných zdrojů energie, snižování zplodin ropného průmyslu a rozvoj „přírodních klimatických řešení“.

Cílem Kanady je, aby do roku 2026 měla celá pětina nově prodaných vozidel nulové emise, a aby se do roku 2030 tento poměr zvýšil na 60 %. Aktuálně není zřejmé, zda se požadavek týká produktového mixu značky, nebo se má vztahovat pouze k celkovému objemu prodaných vozů.

V tuto chvíli není jasné, jak přesně chce severoamerická země těchto cílů dosáhnout. Jednou z možností je nutit automobilky k povinnosti vyrábět více elektromobilů, nebo naopak omezení objemu prodaných vozů se spalovacími motory.

Smrdět nebudou ani náklaďáky

Podobně ambiciózní plány má Kanada i v oblasti užitkových vozidel, kde si klade za cíl, aby do roku 2035 mělo 35 % středních a těžkých nákladních vozidel nulové emise. Do roku 2040 pak má jejich podíl na nových prodejích dosáhnout sta procent.

Současný federální program nabízí slevu až 5000 kanadských dolarů (cca 88 000 Kč) na elektromobily, plug-in hybridy a vozy s vodíkovými palivovými články, které splňují požadavky na cenu, počet míst k sezení a baterii. Některé provincie, jako například Britská Kolumbie a Nové Skotsko, nabízejí navíc vlastní pobídky.

Kanada se tak přidává k zemím a státům, které plánují zakázat prodej automobilů se spalovacími motory. „Pokud jde o změnu klimatu, vědecké poznatky jsou jasné – musíme jednat hned, abychom ochránili naši planetu a zajistili budoucnost našich dětí. Ale i ekonomické důvody jsou jasné: chceme-li vybudovat silnou a odolnou ekonomiku pro další generace, musíme využít sílu čistší budoucnosti,“ uvádí ve svém plánu.