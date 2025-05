Kanadský reaktor CANDU-6 v čínské jaderné elektrárně dokázal běžet rekordních 738 dní

Jaderný reaktor CANDU-6 v čínské elektrárně Čchin-šan stanovil nový rekord, když bez přerušení vyráběl elektřinu 738 dní v kuse. Nejde jen o technickou kuriozitu, ale i důkaz, že „kanadská škola“ těžkovodních reaktorů má v éře moderní energetiky stále co nabídnout. Čína tímto úspěchem potvrzuje schopnost provozovat špičkové technologie, ale také posiluje své ambice stát se globálním lídrem v oblasti jaderné energetiky – do roku 2035 hodlá mít 200 GW jaderného výkonu.

Během rekordního cyklu vyrobil blok přes 12,5 miliardy kilowatthodin elektřiny, což dle odhadů odpovídá úspoře 4,19 milionů tun uhlí a snížení emisí CO₂ o 10,98 milionů tun. V době, kdy svět hledá cesty, jak srazit uhlíkové emise, je to jasný argument pro návrat k „neokoukané klasice“ v podobě jaderných reaktorů. Dlouhý nepřetržitý provoz navíc zvyšuje ekonomickou efektivitu elektrárny – méně odstávek znamená nižší náklady a vyšší spolehlivost dodávek elektřiny.

Kolébka čínské jaderné energetiky

Je třeba uvést na pravou míru, že se nejedná o absolutní světový rekord v délce nepřetržitého provozu jaderného reaktoru. Rekordních 738 dní platí konkrétně pro reaktory typu CANDU-6 a zároveň představuje čínské národní maximum. Globální prvenství ale stále drží jiný těžkovodní reaktor: kanadský Darlington 1, který běžel bez přerušení celých 1106 dní, než byl v roce 2021 odstaven.



Schéma jaderného reaktoru CANDU

Elektrárnu Čchin-šan lze označit za „kolébku“ čínské jaderné energetiky a největší jadernou základnu v Číně co do počtu bloků a typů reaktorů. Od 80. let zde vznikaly bloky různých typů – od domácích tlakovodních reaktorů až po importované CANDU-6 z Kanady. Dnes kromě výroby elektřiny slouží i k výrobě lékařských izotopů a dálkovému vytápění. Za více než 40 let provozu zdejší bloky vyrobily přes 860 miliard kilowatthodin elektřiny.

Reaktor CANDU (zkratka pro CANada Deuterium Uranium), jehož první modely vznikaly již v 60. letech minulého století, je unikátní tím, že používá přírodní uran a těžkou vodu jako moderátor, čímž se vyhýbá nákladnému obohacování. Mimo jiné to umožňuje výměnu paliva za plného provozu, což v praxi znamená, že reaktor nemusí být kvůli výměně paliva pravidelně odstavován a operátoři mohou jednotlivé kanály s palivem měnit „za jízdy“.

Výhody kanadských reaktorů CANDU

Právě tato konstrukční vychytávka je hlavním důvodem rekordních provozních cyklů a vysoké spolehlivosti. Mimo jiné snižuje prostoje, zvyšuje efektivitu a prodlužuje cyklus bez odstávky až do takové míry, jakou jsme teď viděli. I proto se tento typ reaktoru používá například v Rumunsku, Argentině, Kanadě a Jižní Koreji.

Rekord však není výhradní zásluhou konstrukce, ale i personálu a přístupu. V Čchin-šanu sází na pečlivou prediktivní údržbu, online monitoring a robustní bezpečnostní kulturu. Všechny tyto faktory umožňují plánovat a řešit drobné opravy bez nutnosti dlouhých odstávek. Bloky CANDU-6 uvedené do provozu na začátku milénia nyní procházejí modernizací, která má prodloužit jejich životnost o dalších 30 let. To je často rychlejší a levnější než budovat nové kapacity.

Čínský rekord v Čchin-šanu zapadá do širšího trendu: jaderná energetika zažívá globální renesanci, a to nejen díky novým stavbám, ale i díky prodlužování životnosti stávajících bloků. Technologie CANDU-6 ukazuje, že i „veteráni“ mohou s trochou péče a inovací držet krok s nejnovějšími trendy a přispívat k čistší a stabilnější energetické budoucnosti.