Kapitán Kirk se v 90 letech vrátil do vesmíru. Tentokrát ne s USS Enterprise, ale v raketě od Blue Origin

Fandům Star Treku bude jméno William Shatner známé. V tomto legendárním sci-fi seriálu od roku 1966 po následující čtyři dekády ztvárnil postavu kapitána Jamese T. Kirka, velitele lodi USS Enterprise. Ve středu tohoto týdne se do vesmíru podíval skutečně – díky „atmosferickému skoku“ raketou New Shepard společnosti Blue Origin.

Jde o obdobný let v délce deseti minut, který v létě absolvoval také majitel firmy, miliardář Jeff Bezos. Modul rakety tentokrát vystoupal do výšky 106 kilometrů. Booster bezpečně přistál na určené plošině a zajímavé je, že to byl jeho už 17. let.

Shatner se ve svých devadesáti letech stal nejstarším člověkem, který se dostal do vesmíru. Z Bezosovy strany jde o další brilantní marketingový tah – jednak se díky slavnému herci nová turistická atrakce znovu dostává do médií (i na VTM.cz; gratuluji Jeffe), ale také vysílá jasný vzkaz, že když ji zvládne 90letý stařec, zvládne ji téměř kdokoliv. „Kapitán Kirk“ po přistání potvrdil, že je v pořádku, svědci reportovali lehce nejistou chůzi.

Záznam Shatnerova letu:

Zbylá místa obsadili: viceprezidentka Blue Origin Audrey Powers, bývalý inženýr NASA Chris Boshuizen a Glen de Vries, ředitel a spoluzakladatel společnosti Medidata Solutions, která se zabývá výzkumem v oblasti zdravotnictví.