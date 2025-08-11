Kapky do očí místo brýlí na čtení. FDA schválila přelomový lék, na který se čekalo celé roky

Nedílnou součástí stárnutí je postupné zanášení oční čočky bílkovinami, snížení její pružnosti a zhoršení schopnosti zaostření na blízko. Presbyopie (archaicky stařecká vetchozrakost) nastupuje po 45. roku života a zdaleka nejrozšířenějším typem léčby jsou brýle na čtení.
Možná ale postupně vymizí, poslední roky totiž do hry vstupuje ještě farmakologie a nová generace látek, které po kontaktu s povrchem oka upraví stah duhovky, který mírně zúží zornice a vidění na blízko se opět zostří. To vše bezpečně, bez úpravy vidění na dálku a s minimem vedlejších účinků.
Kapky, které zlepší čtení až na deset hodin
Jednou z nejslibnějších substancí je aceklidin, tropikamid nebo třeba brimonidin, přičemž ten první jmenovaný – aceklidin – je základem nových očních kapek VIZZ od kalifornské společnosti LENZ Therapeutics.
Firma před pár dny s velkou pompou oznámila, že po letech vývoje, který zastřešuje několik patentů a klinických studií na sklonku letošního července dostala zelenou od federálního úřadu pro kontrolu potravina léčiv FDA, takže VIZZ může konečně zamířit do prodeje. Lze předpokládat, že se posléze dostane i na další světové trhy včetně Evropy.
Klinických studií se dohromady zúčastnilo 466 dobrovolníků v rozmezí 45-75 let. Většině z nich se po aplikaci kapek na několik hodin výrazně zlepšila presbyopie (viz PDF, 6. strana)
Podle FDA (PDF) a klinických studií kapky výrazně snížily presbyopii až po dobu 10 hodin. Nejsilnější efekt se dostavil prvních třech hodinách a poté postupně klesal. Laicky řečeno, zatímco v prvních hodinách se zrak výrazně zlepšil více než 70 % pacientům, po deseti hodinách zlepšení pozorovalo 40 % z nich a oko se postupně vracelo do předchozího stavu. Kapky tedy dlouhodobě sloužily po většinu aktivního dne.
„Aceklidin je jediné zornicové selektivní miotikum, ve kterém je stimulace duhovky oddělena od stimulace ciliárního svalu, což umožňuje LNZ100 a LNZ101 (léky na bázi aceklidinu, pozn. red.) dosáhnout a udržet 1,5 až 2mm zornici po dobu 10 hodin,“ říká Eef Schimmelpennink, prezident a generální ředitel společnosti LENZ Therapeutics.
Horší to bude za tmy
Klíčovou výhodou je zároveň to, že je VIZZ šetrný i ke stávajícím kontaktním čočkám, které si mohou pacienti s dalšími očními vadami deset minut po aplikaci opět nasadit.
Zúžení zorniček může způsobit horší vidění za šera a tmy
Princip funkce aceklidinu ale zároveň přináší i některé vedlejší příznaky. Kvůli zúžení zorniček se například může objevit horší vidění za špatných světelných podmínek – FDA upozorňuje zvláště na rizika spojená s řízením za šera a tmy. I tak se ale jedná o přelomový počin, který přitom není zdaleka jediný a v posledních letech postupně finišoval výzkum i dalších substancí pro snadnou aplikaci bez invazivních chirurgických zákroků a potřeby brýlí.