Káva vám nedodá žádnou energii navíc. Jen si ji půjčíte a později za ni zaplatíte, upozorňuje odbornice

Dáváte si ráno šálek kávy s tím, že vám dodá energii? Nejste zdaleka sami – lidé na celém světě vypijí každý den více než dvě miliardy káv. Možná žijete v přesvědčení, že vám káva dodává energii, abyste zvládli ráno nebo celý den. Ve skutečnosti je to ale trochu jinak, píše vedoucí lektorka z University of Newcastle Emma Beckett na webu The Conversation.

Hlavním stimulantem v kávě je kofein. A kofein působí hlavně tak, že mění způsob, jakým buňky v našem mozku interagují se sloučeninou zvanou adenosin. Adenosin je součástí systému, který reguluje náš spánkový cyklus a bdění, a je jedním z důvodů, proč aktivita vede k únavě. Když se věnujeme každodenním činnostem, hladina adenosinu se zvyšuje, protože se uvolňuje jako vedlejší produkt při spotřebě energie v našich buňkách.

Jak je to tedy s tou kávou?

Nakonec se adenosin naváže na své receptory (části buněk, které přijímají signály), který buňkám řekne, aby zpomalily, což způsobí, že se cítíme unavení a ospalí. Proto se nám chce po náročném dni spát. Zatímco spíme, spotřeba energie klesá, což snižuje hladinu adenosinu, který se přeměňuje zpět do jiných forem. Ráno se probudíme s pocitem svěžesti. Tedy pokud jsme měli dostatek spánku.

Pokud se po probuzení stále cítíte ospalí, kofein vám může pomoci, ale jen na určitou chvíli. Funguje tak, že se váže na adenosinové receptory, což dokáže, protože má podobný tvar. Není však natolik podobný, aby spustil signál způsobující ospalost, jako to dělá adenosin. Místo toho jen vyplní místa a zabrání adenosinu, aby se navázal na receptory. Tímto způsobem tak pouze oddaluje pocit ospalosti.

Má to však háček. Ačkoli člověk může cítit pocit povzbuzení, tento malý kofeinový zásah je spíše půjčkou pocitu bdělosti než vytvořením nové energie. Je to proto, že kofein se neváže navždy a adenosin, který blokuje, nezmizí. Nakonec se tedy kofein rozpadne, uvolní receptory a veškerý adenosin, který čekal a hromadil se, se přichytí a pocit ospalosti se vrátí – často najednou jakoby z ničeho nic.

Dluh, který si takto kvůli kofeinu vytvoříte, tak bude nutné splatit, a to jediným skutečně účinným způsobem – spánkem. Množství volného adenosinu, který se ještě nenavázal na receptory, a ospalost, která z toho vyplývá, ovlivní, nakolik vás vypitý kofein probudí. Například káva, kterou vypijete později během dne, kdy máte více signálů ospalosti, může na organismus působit silněji.

Důležité je správné načasování

Pokud pijete kávu příliš pozdě, může kofein ztížit usínání. „Poločas rozpadu“ kofeinu (tj. jak dlouho trvá, než se polovina kofeinu rozloží) je asi pět hodin. Každý z nás však metabolizuje kofein jinak, takže u některých jedinců účinky odeznívají rychleji. Pravidelní pijáci kávy mohou pociťovat menší účinek kofeinu, přičemž tolerance na stimulant se časem zvyšuje.

Kofein může také zvyšovat hladinu kortizolu – stresového hormonu, který dokáže zvyšovat bdělost. To může znamenat, že je kofein účinnější později ráno, protože při probuzení dochází k přirozenému zvýšení hladiny kortizolu. Vliv kávy hned po vylezení z postele se z tohoto důvodu nemusí zdát tak silný.

Pokud je kofeinový nápoj zároveň sladký, může to pocit vrcholu a pádu ještě zhoršit. Protože zatímco cukr sice vytváří v těle skutečnou energii, přebytečné cukry v nápoji mohou způsobit prudký nárůst hladiny cukru v krvi, což pak může zapříčinit, že se budete cítit unavení, když následně přijde propad.

Kofein najdete i v dalších nápojích

Další zajímavostí je fakt, že zatímco pití kávy nalačno není prokazatelně škodlivé, káva s jídlem nebo po jídle může působit pomaleji. Je to proto, že jídlo dokáže zpomalit rychlost vstřebávání kofeinu. Káva přitom samozřejmě není jediným kofeinovým nápojem, který vám může dodat energii.

Kofein v čaji, energetických a dalších nápojích působí na organismus úplně stejně. Protože však složky většinou pocházejí z rostlin, má každý kofeinový nápoj svůj vlastní profil dalších sloučenin, které mohou mít vlastní stimulační účinek nebo mohou s kofeinem interagovat a měnit jeho dopady.

Kofein může být užitečný, ale není to magie. Není totiž schopen vygenerovat žádnou energii a veškeré jeho působení se odehrává jen a pouze v našem mozku. Pokud chceme tělu dodat energii, potřebujeme především dostatek jídla, vody a spánku.