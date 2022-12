Británie s Japonskem

Jakkoli se předpokládalo, že se jednotlivé programy budou postupem času integrovat, protože zkrátka není v silách některých států vyvíjet vlastní takto pokročilé bojové letouny, zaskočila v posledních dnech informace, že Japonsko a Velká Británie své vývojové programy ukončí a jejich dosavadní výsledky vloží do vývoje společného letounu. Končí tedy Tempest i F-X, nový program dostal název GCAP.

Provedené koncepční studie potvrzují, že oba programy jsou natolik sladěné, že je možné je spojit, GCAP se tak stane rovnocenným partnerstvím tří zemí, přičemž britská BAE Systems povede projekt v Británii, italská firma Leonardo v Itálii a Mitsubishi Heavy Industries v Japonsku.

V oficiálním prohlášení britská vláda říká: „Spojením sil s Itálií a Japonskem v další fázi programu Spojené království využije jejich odborných znalostí, sdílí náklady a zajistí, že RAF zůstane interoperabilní s našimi nejbližšími partnery.“ Premiér Rishi Sunak k tomu poznamenal: „Námi navržené bojové letouny nové generace budou chránit nás a naše spojence po celém světě, a to díky využití síly našeho obranného průmyslu, který je světovou špičkou - bude vytvářet pracovní místa a zároveň zachraňovat životy.“



Stroj programu Tempest měl od počátku poměrně odvážné tvary, nikoli nepodobné letounům 5. generace F-22 a F-35.

Jonny Moreton, ředitel programu za Velkou Británii, s poukazem na rozšiřování hypersonických technologií vysvětlil operační požadavky na tento budoucí stíhací systém: „Konečným stavem je agilní, přizpůsobivý bojový letecký systém, který dokáže čelit hrozbě pohybující se rychlostí, kterou naše současné bojové letecké systémy nedokážou zvládnout.“

Jednou z největších otázek, které projekt Tempest od jeho ohlášení provázely, bylo, zda bude základní bojová platforma s posádkou, bez posádky nebo s oběma možnostmi volitelně. „Za současného stavu plánujeme, že v roce 2035 budeme mít v kokpitu pilota,“ prozradil Moreton. „V roce 2050 už by tam nemusel být, protože technologie (autonomie a umělá inteligence) by mohly pokročit. Proto potřebujeme mít program, který bude dostatečně přizpůsobivý, aby nám to umožnil. Nesoustředíme se jen na rok 2035, protože to je teprve začátek cesty.“

Od svého zahájení v roce 2018 projekt vzbudil značný mezinárodní zájem, partnerství a spolupráce byly oznámeny s Itálií, Švédskem a nejnověji také s Japonskem. Švédové sice v poslední době od projektu spíše ustupují, resp. nedávají dostatečně najevo, ke kterému z evropských programů se přidají. Jak však potvrdil Herman Claesen z BAE Systems, je třeba zvážit, v jakém bodě programu se partneři připojí. „Fáze koncepce a posuzování nás dovede do roku 2025, poté přejdeme do fáze vývoje a výroby produktu. Existují skutečné praktické úvahy o zapojení dalších partnerů během probíhající fáze, protože by to zvýšilo složitost sladění požadavků a my se velmi soustředíme na udržení současného tempa programu. Z hlediska strategie však zůstáváme otevřeni tomu, aby se k programu následně připojili další partneři.“