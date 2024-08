Když do jogurtu přidáte jetelový med, přispějete tím ke zdravější střevní mikroflóře

Kombinace bílého jogurtu s medem je už dlouho známá jako chutný způsob, jak podpořit zdravé trávení. Ale co když toto lahodné spojení skrývá mnohem víc než jen gurmánský zážitek? Podle vědců z University of Illinois může přidání medu z jetele do jogurtu výrazně zlepšit přežití prospěšných bakterií v našem zažívacím traktu. Podrobnosti přináší web New Atlas.

Když se med smíchá s jogurtem, působí jako ochranný štít pro probiotické bakterie, které jsou nezbytné pro udržení zdravé střevní mikroflóry. Tyto bakterie přispívají nejen k lepšímu trávení, ale také k posílení imunitního systému a celkové duševní pohodě. Med, zejména ten z jetele, podle vědců pomáhá těmto prospěšným mikroorganismům přežít náročné podmínky v trávicím traktu, kde je ohrožují například žaludeční kyseliny​.

Na prospěšný jogurt číhají nástrahy

Jogurt je už dlouho ceněný pro svůj obsah probiotik, zejména kmenů jako Bifidobacterium animalis ssp. lactis (zkráceně B. animalis), které přispívají ke zdravému trávení. Nicméně cesta těchto probiotik naším trávicím systémem je plná překážek. Žaludeční kyseliny a drsné podmínky ve střevech mohou výrazně snížit počet živých probiotik, která skutečně dosáhnou střev, což oslabuje jejich přínosy pro zdraví.

Probiotika, což jsou „přátelské“ bakterie, hrají klíčovou roli v udržování rovnováhy střevní mikroflóry, což je důležité nejen pro trávení, ale i pro imunitní systém a celkovou pohodu. Bohužel, mnohá z těchto probiotik nepřežijí drsné podmínky v žaludku a tenkém střevě. To znamená, že než se dostanou do tlustého střeva, kde mají největší přínos, bývá jejich počet výrazně omezen​.

„Enzymy v našich ústech, žaludku a střevech sice pomáhají s trávením a usnadňují vstřebávání živin, ale zároveň také snižují životaschopnost mikrobů,“ vysvětluje spoluautorka studie Hannah Holscher v tiskové zprávě. „To je skvělé, když jde o patogeny, ale ne až tak výhodné, když mluvíme o prospěšných bakteriích,“ dodává.

Med ochrání probiotické bakterie

A právě tady vstupuje do hry jetelový med. Dvojice studií publikovaných v The Journal of Nutrition zkoumala, jak různé druhy medu ovlivňují přežití B. animalis během trávení. Vědci zjistili, že zejména jetelový med má ochranný účinek, který pomáhá přežít náročnou cestu trávicím systémem většímu množství těchto prospěšných bakterií.

To znamená, že přidání jetelového medu do jogurtu není jen způsob, jak ho osladit – je to i cesta, jak ho udělat zdravějším. Tato kombinace podporuje nejenom chuťové buňky, ale především trávení, čímž zvyšuje celkový přínos probiotik, která tak mohou v těle​ lépe plnit svou funkci.

„Naše výsledky ukázaly, že kombinace medu a jogurtu podporuje přežití probiotických bakterií v zažívacím traktu, takže to, co jsme pozorovali v laboratorních podmínkách, se skutečně projevilo i u lidí,“ dodává Hannah Holscher. To znamená, že vědecké poznatky nejsou jen teoretické – skutečně mají praktické využití.

Proč právě jetelový med?

Složení medu se liší podle toho, z jakých květů včely sbírají nektar. Různé druhy medu obsahují odlišné množství cukrů, enzymů a antioxidantů. Jetelový med vyniká svým jedinečným chemickým složením, které zahrnuje vyšší obsah určitých cukrů a fenolických sloučenin. Tyto látky zřejmě poskytují probiotikům dodatečnou ochranu.

Cukry v jetelovém medu mohou například sloužit jako potrava pro probiotické bakterie, což jim pomáhá lépe prospívat. Fenolické sloučeniny, známé svými antioxidačními vlastnostmi, mohou zároveň chránit probiotika před oxidačním stresem, který se může vyskytnout během trávení. Společně tak tyto složky vytvářejí pro probiotika příznivější prostředí při jejich cestě žaludkem a střevy​.

Jak tedy můžete využít výsledky této studie v praxi? Přidání jedné až dvou polévkových lžic jetelového medu do jogurtu může výrazně zlepšit přežití probiotik. Toto množství se zdá být ideální – poskytuje dostatek prospěšných látek, aniž by příliš narušilo přirozené vlastnosti jogurtu.

Hannah Holscher k tomu říká: „Zjistili jsme, že jedna polévková lžíce medu v jedné porci jogurtu podporuje přežití probiotik. Musíme však pamatovat na to, že med je přidaný cukr a většina Američanů by měla omezovat množství cukru ve své stravě, aby si udržela zdravou tělesnou hmotnost.“ Dodává také, že přidání trochy medu do neslazeného jogurtu je skvělá kulinářská kombinace, kterou lze snadno zařadit do jídelníčku​.

Pokud tedy patříte mezi milovníky jogurtu a chcete z něj vytěžit co nejvíce pro své zdraví, zkuste do něj přidat trochu jetelového medu. Tento jednoduchý krok nejen obohatí jogurt o příjemnou sladkost, ale také výrazně podpoří zdraví vašeho trávicího traktu.