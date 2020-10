Když dopřeje počasí, odstartuje za chvíli raketa Falcon 9. Vynese už 14. várku satelitů Starlink

Aktualizováno: Start byl odložen

Dnes v 18:09 by měla odstartovat raketa Falcon 9. Počasí dává sice jen padesátiprocentní šanci, že se start uskuteční, ale šance je. Pokud se zadaří, můžete start sledovat online, přímý přenos s českým komentářem začne v 17:55:

Ačkoli se může zdát, že je to již jen rutinní start Falconu 9 s další várkou družic satelitního internetu Starlink (již čtrnáctou!), má tento let ambici pokořit hned dva rekordy. Zaprvé by měl být start velmi rychlý - prodleva mezi statickým zážehem a startem má být nejkratší v historii. Rekordně zkrácen je také interval opakovaného použití prvního stupně.