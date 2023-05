Když rozhodují politici. Ford vrací do aut AM rádio. Prý je to součást systému nouzového varování

Analogové rozhlasové vysílání v pásmu středních vln (AM) má své výhody i nevýhody. K výhodám patří dlouhý dosah (až tisíce kilometrů při odrazech od ionosféry) a relativně nízké náklady na přijímače. Z nevýhod můžeme jmenovat například horší kvalitu zvuku, náchylnost k šumu a rušení, citlivost na atmosférické podmínky či vyšší náklady na vysílače a jejich provoz.

Dle Wikipedie vysílal v České republice v pásmu středních vln především Český rozhlas, a to celkem na šesti vysílačích, kterými bylo signálem pokryto téměř celé území státu. Vysílání Českého rozhlasu na středních vlnách bylo ukončeno 31. prosince 2021 a nadále zůstalo dostupné pouze u několika soukromých stanic.

Ford vrací AM přijímač

Podobný vývoj lze pozorovat i v dalších zemích, kde soukromé i státní rozhlasové stanice využívají především pásmo velmi krátkých vln (FM). Není proto překvapením, že některé automobilky, jako je například Tesla či BMW, už nějaký čas nenabízejí v autorádiích ve svých elektrických vozech možnost příjmu rozhlasového vysílání v pásmu středních vln.

Ve Spojených státech se toto téma dostalo do středu pozornosti v únoru tohoto roku, když automobilka Ford oznámila, že její Mustang od roku 2024 nebude nabízet možnost příjmu rádia v pásmu AM. Nakonec je ale všechno jinak – generální ředitel Jim Farley počátkem tohoto týdne na sociální síti Twitter oznámil, že ve všech vozech bude autorádio schopné přijímat rozhlasové stanice vysílající na středních vlnách.

Důvodem k tomuto překvapivému kroku je iniciativa amerických senátorů a poslanců, kteří minulý týden představili návrh zákona, který nařizuje integraci přijímače schopného příjmu v pásmu AM do všech nových automobilů. Cílem je snaha zajistit, aby řidiči mohli přijímat zprávy v případě nouze.

„Po rozhovoru s politickými představiteli o důležitosti AM rádia jako součásti systému nouzového varování jsme se rozhodli, že bude součástí všech vozidel Ford a Lincoln pro rok 2024. Všem majitelům elektromobilů Ford bez možnosti příjmu AM vysílání nabídneme aktualizaci softwaru.“ uvedl Farley.

Pozitivní ohlasy na rozhodnutí Fordu

Tuto zprávu vřele přivítal senátor Ed Markey, který se v loňském roce dotazoval společností Ford, BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia, Lucid, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Polestar, Rivian, Stellantis, Subaru, Tesla, Toyota, Volkswagen Group a Volvo na jejich plány opustit AM rádio, na způsob ochrany proti elektromagnetickému rušení v autě a na to, zda ve svých vozech zdarma nabízejí digitální rádia.

„Tleskám společnosti Ford za to, že zohlednila obavy milionů posluchačů, tisíců provozovatelů rozhlasového vysílání a řady představitelů krizového řízení, kteří vyzývali výrobce automobilů, aby ve svých vozidlech zachovali AM rádio,“ uvedl Markey ve svém prohlášení. „AM rádio je více než jen důležitý bezpečnostní prvek – je to bezplatný a dostupný zdroj pro každého, kdo chce poslouchat hudbu, zprávy, sport a zábavu. Inovace v automobilovém průmyslu by měly pro spotřebitele znamenat více funkcí, ne méně.“

Kladně hodnotí tento krok i americká Národní asociace provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání. Její prezident a výkonný ředitel Curtis LeGeyt řekl: „NAB chválí Ford za to, že se zavázal zachovat AM rádio ve svých vozidlech, což zajistí bezpečnost a informovanost Američanů, zejména v nouzových situacích. Pro desítky milionů posluchačů slouží AM rádio i nadále jako životně důležitá spojnice pro veřejnost a kritický zdroj komunitních zpráv.“

Ford uvedl, že jeho údaje získané z vozidel s online přístupem ukázaly, že rozhlasové stanice v pásmu středních vln poslouchá méně než 5 % zákazníků. Toto číslo však pochopitelně neodráží míru poslechu ve vozidlech, která mají méně sofistikované multimediální možnosti. Národní asociace provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání proti tomu uvádí, že podle jejích údajů poslouchá AM rádia každý měsíc v USA více než 80 milionů lidí.