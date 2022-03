Když se nedostatek doháněl vynalézavostí. Vznikl i tenhle neuvěřitelný autobus Škoda na přepravu lodí

Základem je Škoda 706 RTO z roku 1996, ale za úpravou nestojí ani výrobce, ani žádný československý státní podnik. Autobus pro přepravu lodí na začátku 90. let vymyslel, navrhl a zkonstruoval aktivní jachtař a kapitán Jindřich Wloch. Existuje jediný exemplář, posledních patnáct/dvacet let stojí v garáži a zub času koná své dílo, ale svítá na lepší časy…

„Otec autobus koupil od ostravské báňské záchranné stanice, kde se o něj pečlivě starali, takže vozidlo bylo ve výborném stavu,“ vypráví Andrea Wlochová, dcera tvůrce jedinečného stroje.

Wloch musel výrazně upravit karoserii a vymyslet mechanismus, který bezpečně udrží loď na místě. A protože plánoval, že RTO bude jezdit dlouhé trasy (zejména Ostrava – Dubrovník), zaměřil se i na praktické detaily. V kabině vzniklo zázemí pro odpočinek, autobus dostal přídavné nádrže (mělo by jich být až osm), takže cestu do Chorvatska RTO zvládlo na jeden zátah.



Podobný projekt vznikl v 90. letech i v Polsku. Loď Wagant s betonovým trupem a autobus na její převážení zkonstruoval Norbert Patalas.

Cest k Jadranu modrý speciál podnikl několik, některé odřídil také Wlochův syn Alan. Jednoho dne přesto RTO skončilo v garáži.

Lepší budoucnost

Nedávno speciál od Wlochových koupil Jan Mikolajek, který se pustí do kompletní renovace autobusu i jachty upevněné na korbě. I tu Jindřich Wloch postavil sám.

„Když jsem ten autobus s lodí viděl naživo, říkal jsem si, že zaslouží druhou šanci a že vozidlo i jachtu musím zachránit. Beru to i jako poctu panu Wlochovi a jeho zručnosti. Proto je cílem vrátit oběma strojům původní podobu,“ říká Mikolajek, který přitom s renovacemi automobilů či plavidel zkušenosti nemá. „Tohle bude premiéra. Ale přizval jsem lidi, spolupracovníky a kamarády, kteří zkušenosti mají, a kterým věřím,“ dodává.

Mikolajek by práce rád dokončil do dvou let. „Takový je cíl. Chtěl bych, aby do dvou let bylo všechno v provozuschopném stavu, abych mohl autobusem odvézt loď někam k vodě a tam ji spustit na hladinu,“ prozrazuje. „Budu ale potřebovat také někoho, kdo mě do jachtaření zasvětí,“ usmívá se.



Převoz unikátu k novému majiteli.

Jedinečná Škoda 706 RTO ho oslovila především z technického pohledu, jako doklad něčí obrovské zručnosti. „V nejbližších dnech se pustíme do odstrojení autobusu, abychom věděli, co všechno bude potřeba udělat. Čeká nás také důkladná prohlídka lodi. Vozidlo je každopádně pojízdné, mechanické části fungují. Tak uvidíme, co nás čeká,“ uzavírá Mikolajek.