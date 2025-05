Když se vám rozbije něco od Philipsu, tak si to vyrobíte na 3D tiskárně. Firma spouští katalog modelů Fixables

Philips se pustil do 3D modelování a navrhl první náhradní díl, který si budete moci vyrobit na vlastní 3D tiskárně – hřeben pro zastřihovač vousů. Na seznamu by ale postupně měly přibýt i další kousky a firma jim bude říkat Fixables.



První oficiální model od Philipsu – aka Philips Fixables – na Printables

Philips všechny modely postupně zpřístupní ke stažení v českém katalogu Printables, který už před lety nabídl prostor k prezentaci všem značkám.

Vedle domácího Prusa Research a jeho náhradních dílů tam najdete profily několika desítek dalších společností, které nově rozšířil právě Philips.

Desítky dalších značek na Printables

Z dalších jmen stojí za zmínku zmenšená barevná autíčka do dlaně od mladoboleslavské Škody, nejrůznější vylepšení pro PC tuning od Corsairu a Cooler Masteru, drobnosti od rakouského výrobce větráčků Noctua anebo třeba sada udělátek od výrobce domácích spotřebičů Miele.



Když nemáte na novou škodovku, tak si ji alespoň vytiskněte

Značek je dnes na Printables opravdu požehnaně, nicméně pouze některé chytili příležitost opravdu za pačesy, myslí to alespoň trošku vážně a plní katalog dalšími a dalšími (a hlavně opravdu smysluplnými) modely.



Tisknutelné doplňky pro domácí spotřebiče Miele

Nelze než doufat, že tomu tak bude i v případě Philipsu a Fixables nebude jen jednorázová marketingová akce. Ostatně, i v tomto dává výrobce komunitě, aby sama přišla s nápady, co by se hodilo do sbírky. Stačí vyplnit formulář.