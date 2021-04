Když Slunce běsní: V roce 1582 zasáhla Zemi mohutná solární bouře

Naše Slunce je dost poklidná hvězda. Občas se ale odváže a odpálí spoustou energie nabitou solární bouři, která může zasáhnout Zemi. Jak ukazují historické záznamy, jedna taková mohutná solární bouře dorazila k Zemi v roce 1582.

Zprávy z Portugalska zmiňují severní oblohu, která celá vzplála rudým ohněm, a tato nebeská show trvala tři dny. O rudé obloze se ve stejné době zmiňují i prameny z Japonska, Německa nebo Jižní Koreje. Celkem jde o desítky doložených pozorování z Evropy a východní Asie.

Musela to být úchvatná podívaná. Lidé, kteří tehdy žili ve vysokých zeměpisných šířkách, byli, tak jako dnes, zvyklí na občasné polární záře. Obyvatelé zemí blíže k rovníku ale nikoliv. Solární bouře v roce 1582 pro ně musela být jako zjevení.

Rudá polární záře tehdy byla patrná až asi na 28. rovnoběžce, tedy zhruba na Floridě, v Egyptě a v jižním Japonsku. V tehdejším období to pro mnoho lidí představovalo životní zážitek, který si obvykle spojovali s náboženskými pocity.

Oblohu pohltily rudé plameny...

Jak uvádí Portugalec Pero Ruiz Soares z Lisabonu, který tehdy psal kroniku, vypadalo to, že celou oblohu pohltily rudé plameny. Lidé byli fascinovaní a vyděšení zároveň. Houfně se vydávali na venkov, kde tuto extrémní polární záři pozorovali. Vědci se o podobné záznamy velmi zajímají a snaží se zjistit, jak často se taková bouře vyskytne.

V tuto chvíli to vypadá, že extrémní solární bouře, jako byla ta v roce 1582, zasahují Zemi minimálně jednou za století. Odborníci tudíž odhadují, že Zemi podobné bouře zasáhnou přinejmenším jednou v 21. století. Asi není nutné zdůrazňovat, jak velký problém to bude pro civilizaci.

V roce 1582 taková bouře lidi sice pořádně vyděsila, ale to bylo tak všechno, čím je mohla zasáhnout. Dnes by to samozřejmě bylo mnohem horší. Lze očekávat, že mohutná solární bouře vážně poškodí rozvodné elektrické sítě, satelity i elektroniku, která se nachází dole na Zemi.

Škody by mohly dosáhnout mnoha miliard dolarů a kvůli narušení provozu kritických zařízení by mohlo přijít o život mnoho lidí. Vědci a inženýři již pracují na vylepšeních stávajících technologií, které by měly zajistit, že naše infrastruktura a elektronika v solární bouři obstojí lépe. Vzhledem k tomu, že k takové bouři může dojít třeba zítra, by tyto snahy měly mít prioritu.

Titulní ilustrační foto: NASA Goddard Space Flight Center, CC BY 2.0