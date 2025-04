Když sluneční vítr narazí na magnetosféru planety, stlačí ji jako obrovský míč. Takový Jupiter se pak ohřeje až na 500 °C

V roce 2017 narazil prudký výron slunečního větru (proud nabitých částic ze Slunce) do magnetosféry Jupiteru a stlačil ji jako obří míč. Vědci tehdy mohli tento jev poprvé sledovat v živém přenosu a pečlivě prostudovat, jak planeta vzdoruje energii naší mateřské hvězdy.

Sluneční bouře vytvořila v atmosféře plynného obra horkou oblast o teplotě přes 500 °C, která zabírala polovinu jeho obvodu. Pro srovnání: běžná teplota tamní horní atmosféry se pohybuje kolem 350 °C. Jupiter, který je jedenáctkrát větší než Země, tak ukázal, že ani jeho mohutná magnetosféra není imunní vůči slunečnímu větru.

Magnetosféra stlačená jako míč

Sluneční vítr o rychlosti přes 650 km/s stlačil hranici Jupiterovy magnetosféry – ochranného štítu tvořeného magnetickým polem – o 3,5 milionu kilometrů. Magnetosféra této planety přitom sahá do vzdálenosti až 7 milionů kilometrů směrem ke Slunci a téměř k oběžné dráze Saturnu.

Projekce teplot na mapě

Tato komprese zesílila polární záře u pólů, které následně „vystřelily“ žhavý plyn směrem k rovníku. Data z teleskopu Keck na Havaji a sondy Juno odhalila, že horká vlna putovala atmosférou rychlostí až 2 km/s (7200 km/h). Pro lepší představu: takovou rychlostí byste obletěli Zemi po obvodu za necelých pět hodin!

Tato žhavá oblast se objevila daleko od polárních oblastí, kde běžně dochází k zahřívání atmosféry kvůli polárním zářím – podobně jako na Zemi, ale mnohem intenzivněji. Normálně se tyto extrémní teploty šíří směrem k rovníku jen velice pomalu.

Význam pro předpovídání vesmírného počasí

Vědci zpočátku uvažovali, že by horká oblast mohla být statická – vytvořená přímým působením částic z vnitřních částí magnetosféry nebo elektrickými proudy podobnými těm, které způsobují polární záře. Ukazuje se však, že se nejedná o stacionární útvar, nýbrž o dynamický jev, připomínající to, co známe ze Země jako tzv. cestující ionosférické poruchy. Ty vznikají náhlým ohřevem polárních oblastí a následným „odfouknutím“ horkých plynů k nižším zeměpisným šířkám.

Dosavadní předpoklady vycházely z toho, že Jupiterova rychlá rotace a silné větry udrží veškeré teplo u pólů. Nový objev ale ukazuje, že sluneční vliv proniká i k obřím planetám. „Je to jako laboratoř, kde studujeme, jak Slunce ovlivňuje celou sluneční soustavu,“ vysvětluje vedoucí studie James O’Donoghue. Podle modelů dochází k podobným událostem dvakrát až třikrát měsíčně, jen jsme je dosud neuměli zachytit.

Zásadní je, že to celé nebyla náhoda – počítačové modely slunečního větru přesně předpověděly, kdy k narušení dojde. A právě to má obrovský význam pro pozemskou vědu. Pokud budeme umět lépe předpovídat, jak sluneční výrony ovlivňují atmosféry planet, můžeme zlepšit i předpovědi pro Zemi – například včas varovat před poruchami GPS, výpadky komunikačních sítí nebo přetížením elektrických rozvodných sítí během slunečních bouří.