Ke snížení krevního tlaku může stačit pět minut cvičení denně

Krevní tlak je pojem, který slýcháme v ordinaci lékaře často, ale co přesně znamená a jak jej můžeme udržet na zdravé úrovni? Vědci nedávno zjistili, že ke zlepšení krevního tlaku nejsou nutné hodiny intenzivního cvičení denně. Stačí věnovat pár minut aktivitě, která zvýší srdeční tep – a výsledky mohou být překvapivé.

Studie vedená vědci z University College London a Univerzity v Sydney se zabývala tím, jak malé změny v každodenním pohybu mohou ovlivnit krevní tlak. V jejím rámci bylo sledováno téměř 15 000 účastníků, kteří po celý den nosili speciální zařízení na měření pohybu.

I malá změna se počítá

Data ukázala, že ke snížení krevního tlaku může přispět pouhých pět minut intenzivnějšího pohybu denně – může to být třeba běh na autobus nebo rychlá chůze do kopce. Nejvýraznější efekt na krevní tlak mají pohyby s vyšší intenzitou, jako je cyklistika či běh do schodů.

Krevní tlak je síla, kterou krev tlačí na stěny cév. Vyšší krevní tlak zvyšuje riziko srdečních onemocnění, mrtvice či selhání ledvin, což je hlavním důvodem, proč je nutné jej kontrolovat. Tento tichý zabiják, jak se mu někdy říká, postihuje celosvětově více než 1,28 miliardy dospělých a jeho zvládání často vyžaduje nejen medikaci, ale i změnu životního stylu.

Podle výzkumu bylo nejúčinnější nahrazení sezení krátkými, energickými aktivitami, jako je stoupání do schodů nebo jízda na kole. Jen několik minut těchto činností denně pomohlo snížit systolický tlak, tedy horní hodnotu v měření krevního tlaku, o 0,68 mmHg. Diastolický tlak, což je dolní hodnota, klesl průměrně o 0,54 mmHg.

A není to málo?

Snížení krevního tlaku o 0,68 mmHg, respektive 0,54 mmHg, může na první pohled vypadat malé. Nicméně i takové snížení má svůj význam, zvláště na populační úrovni. Podle odborníků může i takto malé snížení systolického krevního tlaku v rámci celé populace přispět ke snížení rizika srdečních onemocnění, mrtvice a dalších cévních komplikací.

Na druhé straně vědci potvrdili dlouhodobě známý fakt, že dlouhé sezení může krevní tlak naopak zhoršit. Nahrazení času sezení nějakou pohybovou aktivitou pomáhá udržet cévy v lepší kondici. Právě proto výzkum doporučuje nahradit alespoň část sezení třeba krátkou procházkou, která už sama o sobě zlepšuje krevní tlak.

Studie zjistila, že výraznější snížení krevního tlaku, konkrétně o 2 mmHg (systolický) a 1 mmHg (diastolický), může nastat při nahrazení sezení 20 až 27 minutami intenzivnější aktivity. Pozitivní vliv na krevní tlak má také delší a kvalitnější spánek.

I malá změna může přinést výsledky

Pro ty, kteří nemají čas na pravidelné dlouhé cvičení, jsou tyto zprávy povzbudivé. Stačí každý den přidat trochu pohybu, který rozhýbe srdce – a může to být klidně i vyběhnutí schodů nebo rychlá chůze cestou do práce. Jak řekl jeden z autorů studie, i malá změna může mít velký význam pro naše zdraví.

Tento výzkum ukazuje, že i malá úprava denního režimu může mít dlouhodobý vliv na zdraví. Pokud tedy hledáte jednoduchý způsob, jak podpořit své zdraví, zkuste přidat jen pár minut pohybu do svého dne – vaše srdce vám za to určitě poděkuje.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 6. listopadu v odborném časopise Circulation. Toto prestižní periodikum se zaměřuje na výzkum v oblasti kardiologie a kardiovaskulárních věd. Přísný recenzní proces zajišťuje, že publikované práce splňují vysoké standardy odborné úrovně a přinášejí důvěryhodné, ověřené informace pro vědeckou komunitu.

Zdroje: ahajournals.org, sydney.edu.au, newatlas.com.