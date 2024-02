Kilonovy představují velkou hrozbu, ale jen do vzdálenosti pár desítek světelných let od místa exploze

Vesmír vypadá poklidný a tichý. Občas se tam něco zableskne, ale většinou se na nás jen tak chladně třpytí. Přesto tam ale občas dojde k událostem, jako jsou například nesmírně energetické exploze, které mohou ohrozit široké okolí. Pravděpodobnost, že taková událost postihne obydlenou planetu je sice velice malá, ale nikoliv nenulová.

Haille Perkinsová z americké University of Illinois Urbana-Champaign a její spolupracovníci se v nedávné studii zaměřili na kilonovy, pozoruhodné vesmírné exploze, které odpálí srážka dvou neutronových hvězd, případně neutronové hvězdy s černou dírou.

Kilonovy, dříve též známé jako mini-supernovy, svou jasností odpovídají asi jedné desetině až jedné setině supernovy. Zároveň jsou asi tisíckrát jasnější než exploze nov, tedy termonukleární výbuchy plazmatu na povrchu bílého trpaslíka v těsné dvojhvězdě. Od toho je odvozený i název kilonova.

Kilonova GW170817

Perkinsová s kolegy detailně analyzovala kilonovu známou jako GW170817, kterou jsme detekovali v oblasti gravitačních vln a zároveň i jako gama záblesk vesmírnými observatořemi Fermi a Integral.

Díky tomu je možné velmi dobře odhadnout reálnou energii kilonovy. Badatelé pak tyto odhady zkombinovali s modely explozí kilonovy, aby určili bezpečné vzdálenosti od kilonovy, podle typu ohrožení.

Jednou z možných hrozeb pro obyvatelnou planetu typu Země je rentgenový dosvit exploze kilonovy. Ten by mohl ionizovat amotsféru a vystavit planetu tvrdému záření, ale jen v případě, že by k explozi kilonovy došlo do vzdálenosti 16 světelných let. Podobně by planetu ohrozil i vlastní gama záblesk, který provází kilonovu, ale jen ze vzdálenosti maximálně 13 světelných let.

Největší hrozbou od kilonovy by ale podle týmu Perkinsové bylo něco jiného, co by dorazilo později než rentgenové či gama záření. Z místa exploze by se šířila rázová vlna, která by narážela do kosmického materiálu, čímž by vznikalo intenzivní kosmické záření. Něco takového by v podstatě usmažilo atmosféru a povrch planety. Hrozbou by takové záření bylo do vzdálenosti asi 40 světelných let.

Kilonova je nepochybně devastující explozí, ale platí to jen do vzdálenosti pár desítek světelných let od místa exploze. Naštěstí pro nás se nezdá, že by někde poblíž Sluneční soustavy byly objekty, jejichž srážka by zažehla kilonovu a ohrozila tím pozemský život.