Klíšťata mohou nakazit lidi novým virem Yezo, v Japonsku potvrdili několik případů

Japonští vědci prokázali, že nově odhalený virus, který šíří klíšťata, způsobuje nejméně od roku 2014 onemocnění lidí. Virus Yezo, jak ho jeho objevitelé pokřtili, má způsobovat snížení počtu bílých krvinek, pokles krevních destiček a také horečku, podobně jako jiné nemoci přenášené klíšťaty.

V článku publikovaném v odborném časopise Nature Communications vědci předložili své argumenty pro to, že virus Yezo je novým lidským virem. Poprvé se měl objevit u 41letého muže, který byl v polovině května 2019 přijat do nemocnice v japonském Sapporu s vysokou horečkou, ztrátou chutě k jídlu a bolestmi obou dolních končetin.

Nový virus přenášený klíšťaty

Příznaky se u „Pacienta 0“ projevily čtyři dny poté, co navštívil nedaleký les, a tři dny poté, co si našel klíště přisáté na pravé straně břicha. Testy ukázaly, že měl nízkou hladinu bílých krvinek a krevních destiček, tedy složky krve, která pomáhá srážením krve předcházet krvácení.

Lékaři původně předpokládali, že má nějaké onemocnění přenášené klíštětem, a podávali mu proto různá antibiotika. Během 19 dnů, z nichž 15 strávil v nemocnici, se pacient postupně zotavil a jeho příznaky ustoupily. V průběhu celé doby však testy neprokázaly infekci žádnou známou nemocí přenášenou klíšťaty, jako je borelióza, tularémie či klíšťová encefalitida.

O více než rok později – konkrétně v červenci 2020 – lékaři narazili na dalšího pacienta s podobnými příznaky. Během léčby byl hospitalizován a vyšetřován ve třech nemocnicích. Nakonec se ale také úspěšně uzdravil.

Stopy neznámého viru

Vědcům se nakonec podařilo identifikovat stopy stejného neznámého viru v krvi obou pacientů. Z krve druhého pacienta se jim navíc podařilo získat dostatek vzorku na to, aby jej mohli v laboratoři vypěstovat na myších ve zcela neporušeném stavu.

Ve finále se jim z těchto vzorků podařilo geneticky identifikovat záhadný bacil jako příslušníka rodiny virů, který šíří klíšťata – orthonairovirus. Rozhodli se jej předběžně nazvat Yezo virus, což odkazuje na historický název většího ostrova Hokkaidó, kde byl poprvé identifikován.

Prokázat, že nově objevený virus může být přenášen na člověka a způsobovat u něj onemocnění, však vyžaduje několik důkazů, které autoři podle svých slov shromáždili. Například uvádějí, že našli protilátky proti viru Yezo u volně žijících živočichů na ostrově Hokkaidó a u tří hlavních druhů klíšťat, o nichž je známo, že tuto oblast obývají.

Yezo je původcem horečnatého onemocnění

Co je nejdůležitější: vědci našli důkazy o infekci Yezo virem v zachovaných vzorcích krve nejméně pěti dalších lidí, u nichž bylo podezření na onemocnění způsobované klíšťaty, a to již v roce 2014. U těchto pacientů se, stejně jako u prvních dvou, objevila horečka a snížený počet krevních destiček.

Krevní testy celkem čtyř pacientů potvrdily hladinu protilátek proti viru Yezo poté, co se uzdravili. To je přesně to, co by se dalo očekávat u akutní infekce. Zajímavé je, že čtyři z těchto pacientů jevili také známky boreliózy, což naznačuje, že u nich mohlo dojít k infekci dvěma viry najednou.

„V této práci jsme prokázali, že Yezo je s vysokou pravděpodobností původcem horečnatého onemocnění, což představuje první zprávu o endemické infekci spojené s orthonairovirem potenciálně přenášeným klíšťaty v Japonsku,“ napsali autoři v závěru své studie.

Je nutný další výzkum

Než bude virus Yezo definitivně potvrzený, bude ještě nutné nezávislé ověření dalšími vědci. Autoři však mají podezření, že může být rozšířenější, než je v současnosti zdokumentováno, a prosazují, aby se co nejdříve provedl další výzkum.

„Ani jeden případ nákazy virem Yezo, o kterých zatím víme, neskončil smrtí, ale je velmi pravděpodobné, že se nemoc vyskytuje i mimo Hokkaidó, takže musíme urychleně prozkoumat její šíření,“ uvedl virolog z Mezinárodního institutu pro kontrolu zoonóz (infekce přirozeně přenosné mezi zvířaty a lidmi) Keita Matsuno.