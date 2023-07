Klíšťata využívají rafinovaný trik. K útoku na hostitele bez kontaktu jim pomáhá statická elektřina

Vědci z Velké Británie zjistili, že některá klíšťata používají k útoku na hostitele jeden šikovný trik. Konkrétně je řeč o statické elektřině, která jim pomáhá přichytit se na oběť, aniž by bylo třeba přímého kontaktu. Tento trik umožňuje klíštěti prodloužit svůj dosah o několik délek těla. O novém zjištění informuje web Gizmodo.

Klíšťata jsou drobní parazitičtí pavoukovci, kteří jsou však spíše s pavouky příbuzní roztočům. Zpravidla ke svému přežití potřebují krev jiných živočichů. A právě tento způsob života z nich činí nebezpečné přenašeče, kteří na své hostitele, včetně člověka, šíří celou řadu nemocí. Odhaduje se, že jen v USA se každoročně nakazí téměř půl milionu lidí lymskou boreliózou.

Rafinovaný trik klíšťat

Život klíšťatům značně komplikuje skutečnost, že neumí létat ani skákat. Aby se dostaly ke své kořisti, musejí vylézt na list nebo jinou vegetaci a chytit se hostitele, když se o něj fyzicky otře. Britský vědecký tým však přišel s teorií, že klíšťata nespoléhají jen na přímý kontakt, aby se dostala k vytoužené krvi – využívají také elektrostatickou energii.

Ve studii, publikované minulý týden v odborném časopise Current Biology, podložili vědci svou teorii několika důkazy, včetně laboratorních pokusů. Zaměřili se na studium mladých klíšťat rodu Ixodes ricinus, která jsou v Evropě běžným zdrojem boreliózy a dalších onemocnění.

V jednom experimentu například elektrostaticky nabili zvířecí srst a poté zjistili, že klíšťata lze na ni přenášet na krátkou vzdálenost. V jiném experimentu prokázali, že klíšťata lze přitáhnout k elektrodám upraveným tak, aby napodobovaly elektrické pole potenciálního hostitele, což umožnilo jejich přenesení přes vzduchové mezery.

Statická elektřina ve světě hmyzu

Badatelé dále odhalili skutečnost, že přirozená interakce mezi zvířaty, lidmi a okolní vegetací může vytvářet silná elektrická pole a že klíšťata mohou být stejně přitahována kladným i záporným napětím, což pravděpodobně zvyšuje možnosti tohoto triku.

Využití statické elektřiny sice prodlouží schopnost klíšťat dosáhnout hostitele jen o několik milimetrů, ale i tak je to o několik délek těla více, než by byla schopna dosáhnout za normálních okolností. V lidských poměrech je to „ekvivalent toho, jako bychom na jeden zátah přeskočili tři nebo čtyři patra,“ řekl agentuře Associated Press hlavní autor studie Sam England.

Než se výsledky Englandova týmu stanou všeobecně uznávanými, budou je muset úspěšně zopakovat i další vědci. Pokud se závěry ukážou jako správné, možná nakonec zjistíme, že klíšťata nejsou jediná, kdo využívá statickou elektřinu ve svůj prospěch. Vědci se domnívají, že by tato schopnost mohla být rozšířená mezi všemi druhy parazitů, kteří napadají kůži, včetně blech, vší a roztočů.