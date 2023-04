Kojenci, kteří se nakazili RS virem, mají o čtvrtinu větší riziko vzniku astmatu

Děti, které se v kojeneckém věku nakazily respiračním syncytiálním virem, mají o 26 % vyšší riziko, že budou mít v pěti letech astma než děti, které se tímto bacilem nenakazily, informuje magazín Gizmodo. Odkazuje přitom na výsledky vědecké studie, publikované minulý týden v odborném časopise The Lancet.

Studie naznačuje, že běžný a za určitých okolností nebezpečný virus, způsobující respirační infekce, může zvyšovat riziko astmatu, pokud se s ním dítě setká v raném věku. Konkrétně u dětí, které se nakazily respiračním syncytiálním virem (RSV) před dosažením jednoho roku, je vyšší pravděpodobnost vzniku astmatu. Tato zjištění by mohla zdůraznit další přínos účinných vakcín a léčby RSV, které by se měly brzy dostat na veřejnost.

Zákeřný RSV

RSV je silně nakažlivý virus, který způsobuje respirační infekce. Ty se nejčastěji vyskytují u kojenců a batolat, ale mohou postihnout lidi všech věkových skupin. Přenáší se kapénkami – například když nakažená osoba mluví, kýchá nebo kašle. Většina lidí se tímto virem nakazí do dvou let svého věku.

K nejčastějším symptomům patří rýma, kašel, horečka, bolest v krku a únava. U kojenců a batolat mohou být příznaky závažnější, včetně potíží s dýcháním, zrychleného dýchání a nechutenství. V některých případech může infekce RSV u malých dětí vést k zápalu plic nebo bronchiolitidě.

Studie již řadu let naznačují, že závažné infekce RSV v dětství mohou zvyšovat riziko vzniku astmatu a alergií. Stále však této souvislosti nerozumíme celé řadě věcí, včetně konkrétních rizikových faktorů, jež mohou u dětí způsobit vyšší náchylnost k rozvoji astmatu po infekci. Cílem nové studie, kterou provedli vědci z Tennessee, bylo některé z těchto faktorů odhalit.

Hledání příčin a následků

V rámci studie pojmenované INSPIRE (Infant Susceptibility to Pulmonary Infections and Asthma Following RSV Exposure) vědci aktivně sledovali po dobu až pěti let přibližně 1 700 zdravých dětí narozených v letech 2012 až 2013. Během této doby sbírali informace o tom, kdy a zda byly děti vystaveny infekci RSV a zda u nich bylo ve věku pěti let diagnostikováno astma.

Celkově se zhruba polovina dětí nakazila RSV v prvním roce svého života. U těchto dětí se pak v době, kdy jim bylo 5 let, s větší pravděpodobností vyvinulo astma. Konkrétně u dětí, které se nakazily RSV v kojeneckém věku, bylo riziko výskytu astmatu o 26 % vyšší než u těch, které se nakazily později či se nenakazily vůbec.

Předchozí výzkum naznačil, že existuje společná genetická struktura, která je základem spojení mezi těžkým RSV a astmatem. Jinými slovy se zdá, že stejné genetické odchylky, které činí dítě náchylnějším k těžké infekci RSV, ho činí náchylnějším i k astmatu.

Poslední výsledky nezpochybňují platnost předchozích vědeckých studií, ale přidávají k nim nové poznatky. Jak už to v medicíně často bývá, na riziko vzniku astmatu u dítěte po infekci RSV může mít vliv jak prostředí, tak i genetika.

Rozhodující první rok

„Zaměřili jsme se na první rok života, protože si myslíme, že právě první rok je velmi důležitým obdobím vývoje plic a imunitního systému,“ uvedl v prohlášení univerzity autor studie Christian Rosas-Salazar, pracující jako pediatr při Vanderbilt University Medical Center. „Domníváme se, že když je dítě infikováno RSV v prvním roce života, kdy se plíce a imunitní systém ještě vyvíjejí, může to vést k určitým abnormalitám, které mohou později způsobit astma.“

Dobrou zprávou v tomto směru je, že po mnoha desetiletích neúspěchů jsme konečně na pokraji nasazení několika účinných vakcín určených pro starší dospělé, novorozence, a dokonce i pro těhotné matky, které mohou předat imunitu proti RSV svým dětem.

Zatím není jasné, zda některá z těchto očkovacích látek dokáže poskytnout dlouhodobou ochranu. Určitě by ale mohly podstatně snížit riziko závažného onemocnění před sezónou RSV (obvykle v zimě), podobně jako každoroční očkování proti chřipce.

„Doufáme, že výsledky této studie budou motivovat k dlouhodobému sledování běžných respiračních onemocnění u dětí v probíhajících klinických studiích přípravků pro prevenci RSV, včetně vakcín a monoklonálních protilátek, které mohou snížit závažnost infekce,“ uvedl Rosas-Salazar.