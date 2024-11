Kolem černých děr mohou obíhat hvězdy podobné Slunci. Dříve to bylo považováno za nemožné

Evropská vesmírná observatoř Gaia zahrnuje vědce ohromným množstvím dat z pozorování hvězd a dalších objektů v Mléčné dráze a galaktickém okolí. Občas se tam najdou velmi zvláštní věci, které přitahují pozornost odborníků. Právě to je případ dvou podivuhodných systémů, které tvoří černá díra a hvězda podobná Slunci. Něco takového bylo přitom až do teď považováno za nemožné.

Jde o černé díry, jimž se přezdívá BH1 a BH2. Obě mají hmotnost zhruba jako 10 Sluncí. To by samo o sobě nebylo nic moc výjimečného. Tyto černé díry jsou pozoruhodné tím, že je, jak se zdá, obíhají hvězdy zhruba odpovídající Slunci. Tito hvězdní společníci se přitom nacházejí na oběžné dráze ve velké vzdálenosti od černé díry.

Problém je v tom, že v takto uspořádaném systému by hvězda odpovídající Slunci neměla přežít proměnu velmi masivní hvězdy do černé díry. Odborníci se doposud domnívali, že kdyby v takovém systému explodovala supernova, menší hvězdu by to odpálilo pryč anebo by ji sežrala vznikající černá díra. Tak či onak, u černých děr by neměly být menší hvězdy jako je třeba Slunce.

Řešení existuje

Matthias Kruckow ze Ženevské univerzity a jeho spolupracovníci nabízejí zajímavé řešení. Zkoumali vývoj extrémně hmotných hvězd, jejichž hmotnost přesahuje 80 Sluncí. Takové hvězdy vyvrhují ohromné množství hmoty, což jim zabrání nabobtnat natolik, aby pohltily menší hvězdu. Pokud je menší hvězda na dostatečně vzdálené orbitě, tak ji zmíněný hvězdný vichr umírající hvězdy neodfoukne.

Badatelé zjistili, že takový scénář nemusí být až tak vzácný. Nalezli celou řadu systémů, v nichž by to tímto způsobem mohlo fungovat. Domnívají se, že by to mohlo být jednoduché vysvětlení existence systémů černé díry a hvězdy podobné Slunci, jako jsou systémy BH1 a BH2.

Kruckow s kolegy na základě svých výsledků věří, že v pozorováních observatoře Gaia mohou být objeveny ještě stovky podobných systémů. Jak se zdá, vesmír nás stále dokáže překvapovat i v Mléčné dráze.