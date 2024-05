Kolem „věčné“ hvězdy SPECULOOS-3 obíhá exoplaneta velikosti Země bez atmosféry

SPECULOOS čili „Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars“ je pozoruhodný projekt zaměřený na pátrání po obyvatelných exoplanetách u ultrachladných trpaslíků.

Pracují na něm dvě observatoře, SPECULOOS Southern Observatory (SSO) se 4 robotickými teleskopy, která je součástí Paranal Observatory v Chile a SPECULOOS Northern Observatory (SNO) se 2 teleskopy jako část Teide Observatory na ostrově Tenerife.

Michaël Gillon z Université de Liège s početným týmem kolegů učinili v rámci projektu SPECULOOSS zajímavý objev, když vystopovali exoplanetu SPECULOOS-3b o velikosti Země, která obíhá kolem jednoho z ultrachladných trpaslíků. V tomto případě je od nás planetární systém vzdálený 55 světelných let.

Povrch trpaslíka, který je jen o málo větší než náš Jupiter, má oproti povrchu Slunce asi poloviční teplotu. Zároveň je asi tisíckrát méně jasný než Slunce. Planeta SPECULOOS-3b oběhne trpaslíka za 17 hodin a je k němu tedy mnohem blíž než Země ke Slunci. Díky tomu ji zkrápí 16krát více záření než naše Slunce. Zřejmě je ve vázané rotaci s trpaslíkem, ale to bývá obtížné potvrdit.

Stáří ultrachladného trpaslíka SPECULOOS-3 je asi 7 miliard let. Podle toho, co o těchto hvězdách víme, je ale teprve na počátku extrémně dlouhé existence. Vědci odhadují, že takové hvězdy budou velice pomalu spalovat vodík celé stovky miliard let, ty nejmenší z nich zřejmě několik bilionů let. Podle měřítka Sluneční soustavy se to blíží věčnosti.

Planeta bez atmosféry?

Gillon a jeho spolupracovníci se domnívají, že exoplaneta SPECULOOS-3b nemá žádnou atmosféru, protože ji už dávno zničily mohutné hvězdné vichry blízkého trpaslíka.

Pokud se to potvrdí, mělo by být možné pomocí Vesmírného teleskopu Jamese Webba pozorovat přímo povrch planety, který by měl být temný, podobně jako třeba lunární povrch.

Jestli vědci uspějí, tak by pozorování exoplanety SPECULOOS-3b mohla zahájit éru exoplanetární geologie. Byl by to významný posun v průzkumu exoplanet, především pokud jde o terestrické světy podobné Zemi. I když SPECULOOS-3b pochopitelně nebude příliš pohostinná exoplaneta, kvůli těsné blízkosti u trpaslíka.