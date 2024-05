Kolik hodin denně bychom měli sedět, stát, hýbat se a spát? Vědci vypočítali ideální kombinaci

Vědci pod vedením Christiana Brakenridgea hledali odpověď na otázku, jak nejlépe rozdělit čas v průběhu dne tak, aby to mělo pozitivní dopady na lidské zdraví. Výzkum se pokusil odpovědět na tuto otázku v souvislosti s rizikovými faktory srdečních onemocnění, mrtvice a cukrovky.

Christian Brakenridge sdílí na webu The Conversation výsledky, ze kterých vyplývá, že optimální spánek by měl být dlouhý 8 hodin a 18 minut. Tuto délku vědci označují za nejlepší pro regeneraci těla a mysli. Další 2 hodiny a 12 minut by měly být věnovány lehkým aktivitám, jako je pomalá chůze nebo nenáročné domácí práce.

K tomu je nutné připočítat další 2 hodiny a 12 minut denně, které je vhodné věnovat středně náročným až náročným aktivitám, jako je rychlá chůze, běh nebo sport. 5 hodin a 12 minut bychom měli stát a pouze zbývajících 6 hodin můžeme sedět, aniž by to mělo zásadně negativní vliv na naše zdraví.

Optimální využití 24 hodin

Studie postavená na senzorech

Zatím to vypadá, jako „hausnumera vycucaná z prstu“, nicméně jedná se o výsledky vědecké studie. V jejím rámci bylo 2000 dospělých osob sledováno po dobu sedmi dní pomocí snímačů a senzorů, které dokázaly interpretovat jejich fyzické chování.

Na začátku výzkumu byl účastníkům změřen obvod pasu, hladina cukru v krvi a citlivost na inzulín. Údaje z tělesných senzorů a hodnocení byly analyzovány a následně porovnávány s ukazateli zdravotních rizik, jako je skóre rizika srdečních onemocnění a mrtvice. Na základě získaných dat byl poté vytvořen model.

Pomocí tohoto modelu vědci prošli různé kombinace spánku, sezení, stání, lehkých a náročnějších aktivit. Nakonec našli několik kombinací s nejnižším rizikem srdečních onemocnění a optimální hladinou glukózy v krvi. Ukázalo se například, že lehká fyzická aktivita (definovaná jako chůze tempem menším než 100 kroků za minutu) má silnou souvislost s hladinou cukru, a to zejména u lidí s diabetem 2. typu.

Jednou za hodinu se projděte

Další získané poznatky ukazují, že pravidelné přerušování sezení lehkou fyzickou aktivitou (např. 3 až 5 minut trvající procházka každou hodinu) může zlepšit metabolismus, a to zejména po obědě. K tomu ostatně nabádají prakticky všechny chytré hodinky a náramky.

Sám Brakenridge uznává, že tato zjištění jsou zatím jen předběžná. Jedná se o první studii rizika srdečních onemocnění a cukrovky v souvislosti s optimálním využitím 24 hodin. Výsledky bude dle jeho slov nutné dále potvrdit delšími prospektivními studiemi.

Dosavadní výsledky vědeckého bádání byly publikovány 24. dubna v renomovaném odborném časopise Diabetologia. Jak naznačuje název, toto periodikum se specializuje na publikování výsledků výzkumu v oblasti diabetologie. Jde o jeden z hlavních mezinárodních časopisů, který přináší nové poznatky o diabetu, jeho léčbě a souvisejících metabolických poruchách.