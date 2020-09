Kolik jezer se ukrývá pod povrchem Marsu? Italší vědci tvrdí, že našli další tři

Tým italských vědců oznámil, že poblíž jižního pólu Marsu nalezl tři nová podzemní jezera. Informoval o tom server MIT Technology Review.

Pokud je tomu skutečně tak, celkový počet skrytých rezervoárů kapalné vody na rudé planetě se zvýšil na čtyři. Tento objev je cenný zejména z hlediska pátrání po mimozemském životě.

Stojí za zmínku, že jde o tytéž badatelé, kteří se dostali do titulků světových médií již před dvěma lety, kdy se jim podařilo na Marsu najít první jezero. Stejně jako tehdy, i tentokrát pracovali s daty získanými nástrojem Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS). Ten se nachází na palubě orbitální sondy Mars Express.

Co se týče velikosti a složení, všechna zatím známá jezera jsou podle dostupných informací přibližně stejná.

Mohlo by se zdát, že tato zpráva nadchne rovněž všechny jedince, kteří rudou planetu touží kolonizovat. Má to ale háček – tamější voda je téměř jistě extrémně slaná. Jinak by totiž dávno zmrzla.

Foto: European Space Agency, CC BY-SA 3.0-igo