Kolik lidí se může nakazit z jediného ohniska nového koronaviru?

Mediálně profláknutý pražský klub je spojován se stovkami případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. O tom, že oficiální počty nakažených mohou představovat příslovečnou špičku ledovce skutečného počtu infikovaných, svědčí nová studie zveřejněná zatím jen na databázi medRxiv. I když výzkum více než padesátičlenného týmu teprve čeká na výsledky oponentního řízení v některém vědeckém časopise, lze z něj vyčíst zajímavé story.

Když se 27. února letošního roku rozjíždělo 175 účastníků konference pořádané farmaceutickou společností Biogen v bostonském hotelu Marriott Long Wharf do svých domovů, vezli si s sebou „suvenýr“, o kterém neměli nejmenší tušení a zcela jistě by jej rádi oželeli. Někteří se nakazili novým koronavirem SARS-CoV-2. Virus se s nimi rozšířil nejen po státě Masaachusetts, ale i do dalších států USA. A putoval i do zámoří, např. do Austrálie, Singapuru nebo na Slovensko.

Koncem února bylo v USA oficiálně registrováno jen pár desítek případů COVID-19 a epidemiologická situace nevypadala nijak hrozivě. Šéfové Biogenu sice zvažovali, zda konferenci nezruší, ale nakonec došli k závěru, že ji dokážou uspořádat tak, aby se riziko nákazy srazilo na absolutní minimum.

V tom se ale zmýlili, i když dodrželi všechna tehdy platná doporučení. Firma se postavila k celé záležitosti čelem. Řada pracovníků Biogenu se rozhodla pro spolupráci s virology a epidemiology. Poskytli vědcům vzorky i potřebná data a stáli tak u zrodu jedné z nejdůkladnějších studií mapujících šíření nového koronaviru z jednoho zdroje.

Tým vědců pod vedením Bronwyn MacInnisové z bostonského Broad Institute podrobil analýzám genom zhruba devíti set izolátů viru a zjistil, že virus šířený účastníky konference nese unikátní mutaci označovanou jako C2416T. Ta se vyskytovala u viru, jimž bylo nakaženo 289 vyšetřených lidí.

Zdaleka k nim nepatřili jen účastníci konference, jejich spolupracovníci nebo rodinní příslušníci. Ukázalo se, že virus se z konference šířil na všechny strany. Pronikl i mezi bostonské bezdomovce a pracovníky útulků, kde se bezdomovci shromažďují. Jak si virus našel cestu od předních pracovníků farmaceutické firmy na dno bostonské společnosti, zůstává záhadou.

Kromě viru, jehož původ lze spojit s konferenci Biogenu vědci narazili na dalších 79 variant viru, které se dostaly do Bostonu. Některé se sem dostaly z jiných částí USA, jiné dorazily ze západní Evropy. Virus pocházející z konference Biogenu ale dominoval.

Hodnověrný odhad

Studie týmu Bronwyn MacInnisové nikde neuvádí celkový počet lidí nakažených virem, jenž pochází z konference Biogenu. Jeden z jejích autorů Jacob Lemieux z Massachusetts General Hospital ale v rozhovoru pro list Boston Globe řekl: „Jsem si jistý, že v tomto případě to byly desátky tisíc nakažených lidí.“

Hrubá kalkulace ukazuje na nejméně 22 000 nakažených. Harvardská epidemioložka Caroline Buckeeová pro Boston Globe Lemieuxův odhad potvrdila.

„Ano, jediná akce může mít za následek 20 000 nakažených. Takové „superšíření“ představuje jeden z klíčových mechanismů, jakými jsme se dopracovali k epidemii současných dimenzí,“ řekla Buckeeová v rozhovoru pro Boston Globe.

Stejně vidí situaci i harvardský genetik Dan Hartl, když v rozhovoru pro Boston Globe řekl: „Odhad 20 000 je hodnověrný, i když je skutečně šokující.“

Autoři studie zdůrazňují, že jim nejde o to ukazovat prstem na Biogen. Jde jim o mnohem důležitější problém. Ukazuje se, že z některých zdrojů se může infekce šířit opravdu masivně. A jak ukazuje nákaza bezdomovců, ubírá se infekce velmi spletitými cestičkami, které se vymykají tomu, co s oblibou označujeme jako „zdravý selský rozum“.

Bezdomovci představují jednu z nejzranitelnějších sociálních skupin. A to je další důležité poselství studie týmu Bronwyn MacInnisové. Představa, že dokážeme za všech okolností ochránit před infekcí „rizikové skupiny“, neodpovídá skutečnosti.