Kolik obyvatel by měla mít kolonie na Marsu? Francouzský informatik se to pokusil vypočítat

Francouzský informatik Jean-Marc Salotti z Bordeaux Institut National Polytechnique vyvinul rovnice, které mu umožnily předpovědět, jaký minimální počet osadníků bude zapotřebí k vytvoření úspěšné a soběstačné komunity na rudé planetě.

Výsledek, ke kterému dospěl – 110 – se může zdát překvapivě nízký. Universe Today nicméně upozorňuje, že Salotti se zaměřil na jednu klíčovou metriku: spolupráci kolonistů za účelem jejich společného přežití.

Z článku publikovaného v žurnálu Scientific Reports plyne, že jakmile na Marsu bude žít 110 lidí, budou moci úspěšně realizovat projekty velice prospěšné pro celou komunitu (například stavbu zařízení shromažďujících pitnou vodu), místo toho aby se starali pouze sami o sebe.

Ve spolupráci je síla

„Pokud by byl každý osadník zcela izolován a nebylo by možné sdílení, všichni jednotlivci by museli vykonávat všechny činnosti a celková časová náročnost by byla získána vynásobením počtu jednotlivců,“ uvádí Salotti.

Práce na podobných modelech se v současnosti může jevit jako vcelku zbytečná, nicméně podle Sallotiho by mohla kosmickým agenturám usnadnit dlouhodobé plánování.

„Naše metoda umožňuje jednoduchá srovnávání, otevírá debatu o nejlepší strategii přežití i o nejlepším místě pro úspěch.“

Titulní foto: Kevin Gill from Nashua, NH, United States, CC BY-SA 2.0