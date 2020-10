Kolik satelitů Starlink již selhalo? Zhruba 3 %

Kolik satelitů Starlink od SpaceX již selhalo? Podle článku, který zveřejnil server Business Insider, zatím zhruba 3 %.

„Řekl bych, že míra jejich selhání není závažná,“ komentoval to astronom Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. „Není to horší než míra selhání kohokoli jiného.“

Obavy však vzbuzuje skutečnost, že celá konstelace Starlink má být po svém dokončení tvořena cca 42 000 satelity. To znamená, že za těchto okolností by se na orbitě ocitlo dalších 1260 „odpadků“, které mohou ohrožovat jiná technická zařízení.

Business Insider požádal SpaceX o vyjádření, avšak nedočkal se žádné reakce. Během jednání s Federal Communications Commission však Muskova firma tvrdila, že předpokládá míru selhání nižší než 1 %.

Tak či tak, jakékoliv kolize způsobí, že oběžná dráha bude nebezpečnějším místem. Například v lednu došlo k explozi dvou satelitů, které po sobě zanechaly statisíce malých kousků trosek.