Kolo na dvě půlky, a stejně to jede. Jen chceme vidět, až se to rozsynchronizuje…

Ukrajinský youtuber The Q se pustil do zajímavé stavby podle vzorce 0,5 × 2 = 1 kolo. Co na tom, že každá z těch půlek má vlastní osu? Když se vše správně nastaví a poloviny kola na sebe při rotaci navazují, mělo by to znamenat plynulou jízdu…

Jaká je realita? Z těch pár záběrů ve videu se zdá, že to funguje a jízda je hladká. Na revoluci v konstrukci jízdních kol to však nevypadá, tahle stavba nemá jedinou praktickou výhodu. Opravdu je to jen kuriozita na pobavení publika.

Jak si konstruktér poradil s půlením pneumatik a zdvojenou zadní vidlicí, uvidíte ve videu: