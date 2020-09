Kolonie na Marsu či Měsíci? Podle některých odborníků jsou lepším řešením orbitální habitaty s umělou gravitací

Foto: Anthony Longman/Texas A&M Engineering

Letečtí inženýři z Texas A&M University představili design orbitálního habitatu, v němž by mohlo žít až 8000 osob. Podle jejich názoru je podobné řešení lepší než kolonie nacházející se přímo na povrchu vybraného vesmírného objektu.

Toto zařízení by nebylo primárně určeno pro astronauty, ale pro obyčejné smrtelníky bez speciálního výcviku. Což mj. znamená, že by v něm měla fungovat co možná nejrealističtější umělá gravitace.

Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout je rotace habitatu kolem vlastní osy. Problém spočívá v tom, že hranice mezi pohodlím a nevolností způsobenou kinetózou (tzv. nemocí z pohybu) je v takovém případě velice tenká.

Tým z výše jmenované univerzity se ovšem domnívá, že se mu podařilo nalézt ten správný poloměr otáčení, díky němuž by na hlavy a nohy lidí nepůsobily rozdílné gravitační tahy.

Inženýři rovněž navrhli štíty proti smrtícímu kosmickému záření. Podle dostupných informací by byl habitat kompletně chráněn vnější vrstvou vody a hornin o tloušťce 5 metrů.