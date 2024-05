Kolonisté Měsíce by se mohli udržovat v kondici běháním po „zdi smrti“

Výzkum již dávno ukázal, že dlouhodobější pobyt v prostředí mikrogravitace astronautům způsobuje závažné zdravotní problémy, mezi něž patří např. úbytek kostí a svalů či deficity centrálního nervového systému.

Rovněž slabá gravitace panující na povrchu Měsíce by mohla mít negativní dopady na fyzickou kondici budoucích kolonistů. Ti se tak budou muset udržovat ve formě cvičením.

Tým vědců vedený profesorem fyziologie Albertem Minettim z University of Milan za tímto účelem navrhl tzv. Wall of Dead, tedy „zeď smrti“ – konstrukci podobnou těm, které používají kaskadéři na motorkách.

Myšlenka je taková, že kolonisté by po této zdi pravidelně běhali a to rychlostí minimálně 13 km/hod. Ta by podle provedených výpočtů měla být dostatečná k tomu, aby se zabránilo pádům.

„Jsem ohromen, že až dosud to nikoho nenapadlo. Mohl by to být pohodlný způsob jak na Měsíci trénovat,“ konstatoval Minetti v rozhovoru pro The Guardian.

Jiní odborníci jsou však skeptičtější a poukazují na to, že ačkoliv tento způsob cvičení by byl bezpochyby zábavný (kdo by nechtěl vzdorovat gravitaci při běhu po téměř kolmých stěnách?), první lunární habitaty pravděpodobně budou na něco takového příliš malé.