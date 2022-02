Kometa Bernardinelli-Bernstein je s průměrem 137 kilometrů největší známou kometou. Okem ji přesto nespatříme

Mezinárodní tým astronomů v úterý 8. února potvrdil, že kometa C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein je největší kometou, která kdy byla pozorována. Podle vědců pochází z Oortova oblaku – hypotetického kulovitého oblaku komet na okraji naší sluneční soustavy.

Kometu objevili astronomové 20. října 2014 při hledání objektů sluneční soustavy v rámci průzkumu temné energie. V té době se pohybovala v podobné vzdálenosti jako planeta Neptun, tedy asi 4,5 miliardy kilometrů od Slunce, a astronomové neměli představu o její velikosti.

Obr z Oortova oblaku

Vědci z observatoře Las Cumbres potvrdili kometární charakter objektu v červnu loňského roku. Jeho pozoruhodná jasnost naznačovala, že se jedná o kometu obrovských rozměrů, přičemž předběžné výpočty odhadovaly šířku objektu mezi 100 a 370 kilometry.

Ke zjištění přesné velikosti využili vědci pod vedením Emmanuela Lelloucha z Observatoire de Paris data ze soustavy 66 radioteleskopů Atacama Large Millimeter Array vystavěných na plošině Chajnantor v severním Chile ve výšce 5040 metrů nad mořem.

Aby se dozvěděli o její velikosti více, zaměřili se na mikrovlnné záření v pásmu 1287 um (233 GHz) unikající z jádra komety. Jedná se o poměrně neobvyklou metodu – obvykle se velikost komet měří podle toho, jakou část oblohy pokrývají a jejich vzdálenosti od Země.

Výpočty ukázaly, že aby kometa odrážela tolik světla, musela by mít průměr přibližně 137 kilometrů (±17 km), čímž by téměř spadala do kategorie menších planet. Kometa Bernardinelli-Bernstein tedy není tak velká, jak uváděly nejodvážnější předpoklady.

I když je největší, okem ji nespatříme

Naměřené rozměry velkou s rezervou stačí na překonání dosavadního rekordmana v této kategorii, kterým byla jedna z nejjasnějších komet posledních staletí C/1995 O1 Hale-Bopp. Průměr jejího jádra vědci spočítali na přibližně 74 kilometrů.

Vědci také zdůraznili, že jejich měření bylo nejvzdálenějším měřením odrazivosti (albeda) komety, jaké bylo kdy provedeno. Poznamenávají, že měření komety na takovou vzdálenost umožní detailně změřit její aktuální velikost, protože při přiblížení ke Slunci bude ztrácet led. Očekávají, že až se vydá na zpáteční cestu, bude mít jen poloviční velikost.

Kometa se k Zemi nejvíce přiblíží v roce 2031, kdy se dostane na vzdálenost 11 astronomických jednotek (cca 1,6 miliardy kilometrů). Zůstane tak v bezpečné oblasti až za oběžnou dráhou Saturnu a pravděpodobně nebude viditelná pouhým okem. Astronomové ji ale jistě budou bedlivě sledovat, protože se ukazuje, že jde o poměrně výjimečný objekt.