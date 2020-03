Kometa C/2019 Y4 (ATLAS) nečekaně zvýšila jas. Podle odhadů rozzáří noční oblohu už za pár dnů

Automatický detekční systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), jehož primárním cílem je včasná detekce asteroidů na kolizní dráze se Zemí, na sklonku loňského roku objevil něco mnohem zajímavějšího. Novou kometu C/2019 Y4 (ATLAS), která se pomalu blíží ke Slunci a zvyšuje svůj jas!

Kometa je jasnější každým měsícem a předčila očekávání astronomů, takže pokud v tom bude pokračovat i v následujících týdnech, zhruba od poloviny dubna by mohla být vidět i prostým okem a to na naší severní polokouli velmi vysoko nad obzorem v souhvězdí Žirafy. Postupně se bude přesouvat do souhvězdí Persea.

Pokud bude její jasnost růst i na přelomu dubna a května, podle některých optimistických scénářů by měla být na noční obloze prakticky nepřehlédnutelná – mohla by se stát nejjasnějším objektem hned po Měsíci.



Polohu komety můžete sledovat třeba na webu Heavens Above, The Sky Live a dalších

Z C/2019 Y4 by se tak mohla stát jedna z nejsledovanějších komet za dlouhé roky. Mnozí si srovnávají třeba s Hyakutake v roce 1996 nebo Hale-Bopp o rok později.