Konec elektrické legendy. V Evropě už neobjednáte Tesly S a X. Musk se soustředí na modely budoucnosti

Modely S a X. Svého času výkladní skříň elektromobility, to nejlepší, co jste mohli u Tesly koupit. Ale v posledních letech vidíme ústup. Už dávno Tesla reportuje počty prodaných aut pouze ve dvou kolonkách:

masově prodávané Modely 3 a Y

zbylé S, X a Cybertruck označuje jako „Others“ a dohromady mají 20×menší prodeje než 3 a Y

Už v roce 2023 přestala automobilka vyrábět X a S s pravostranným řízením. Začátkem roku skončil prodej na čínském trhu. V červnu 2025 přišel facelift dvojice S a X a také z něj bylo jasné, jak nízkou prioritu tato auta v portfoliu mají.

V těchto dnech vidíme další krok. I z posledních evropských webů Tesly zmizela možnost konfigurovat nové Modely S a X. Jestli máte zájem, musíte si vybrat ze skladových zásob.



S a X už jen jako skladové vozy? V Česku tohle platí už několik měsíců.

Posledními plnohodnotnými trhy pro S a X zůstávají domovské USA a Kanada. Ale i tak je úplný konec jen otázkou času.

Co dál?

Elon Musk rád slibuje nové modely aut a bylo to vidět i na posledním hovoru s akcionáři, kdy se naplno ukázalo, že Tesle teče do bot. Ještě letos má jít do prodeje už dlouhé roky slibované levné auto. Už je jasné, že to nebude nový model, ale levnější variace Modelu Y – méně funkcí, horší materiály, nižší cena.



Cybertruck? Na začátku obrovský hype, ale prodeje jsou jedno velké zklamání. Proslýchá se o menší verzi, ale to jsou zatím opravdu jen spekulace.

Do konce roku se má rozjet sériová výroba elektrického tahače Tesla Semi, zákaznické flotily se začnou plnit začátkem roku 2026. Zvláštní je, že pilotní série šly zákazníkům už v roce 2022, od té doby se objevovaly jen sporé informace.

Roarster. Legendární Roadster poprvé představený už v roce 2017. Proč legendární? Zatímco se pomalu ale jistě blížíme k desátému výročí premiéry, Elon Musk stihl naslibovat neuvěřitelné věci: bude to nejlepší auto historie, akcelerace z 0 na 100 km/h za 1,1 sekundy, maximální rychlost 400 km/h a hlavně SpaceX packet obsahující rakety, díky kterým bude Roadster létat. Při už zmíněném hovoru s akcionáři Musk slíbil „super cool demo“ a start produkce do konce roku 2025.

A konečně před rokem představená Tesla Robotaxi. Tohle je jedna z Muskových velkých vizí, auto, které má změnit způsob, jakým lidé používají auta. Stále častěji prý nebudeme auto vlastnit, ale pomocí appky si ho objednáme, on autonomně přijede a autonomně nás odveze do zadané destinace. Musk průběžně mění názor na to, zda budou robotické taxíky vydělávat lidem, nebo je bude provozovat přímo Tesla. Nejasný je i náběh výroby a zapojení do veřejných testů služby Robotaxi – ty už skutečně začaly v texaském Austinu a plánují se v oblasti San Francisco Bay, ale zatím je obsluhují Modely Y. Načasování výroby malého dvoumístného Robotaxi do značné míry záleží na úspěšnosti testu a legislativě.

Nakonec Tesla, to nejsou jen auta. Musk věští velkou budoucnost humanoidním robotům Optimus. Na spadnutí má být autonomní řízení (i když tohle už také slyšíme téměř dekádu), které by Tesla mohla formou licencí i hardwaru prodávat jiným automobilkám.



Robovan? Tohle už je opravdu vzdálená budoucnost.