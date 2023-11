Konec ISS se blíží. „Máme-li odvrátit katastrofu, potřebujeme zdroje,“ varují odborníci

Konec Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se nevyhnutelně blíží. A odborníci z Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) z něj mají obavy.

„Přijde den, kdy stanice bude na konci své životnosti – a ten den možná nebudeme schopni diktovat. Dovolit stanici deorbitovat nekontrolovaným způsobem je nepředstavitelné,“ konstatovala předsedkyně ASAP Patricia Sanders.

„Stanice je prostě příliš masivní a představovala by extrémní nebezpečí pro obyvatelstvo rozsáhlého území Země. Pokud máme odvrátit katastrofu, potřebujeme na to nyní zdroje a zdroje,“ dodala.

Peníze, peníze, peníze...

NASA již dříve uvedla, že chce ISS vyřadit z provozu do roku 2030 a to pomocí jakéhosi kosmického remorkéru. Problém je, že ten by mohl stát až miliardu dolarů.

Jmenovaná kosmická agentura proto požádala, aby byl její rozpočet pro příští rok navýšen na 27,2 miliardy dolarů. Díky tzv. Fiscal Responsibility Act, který letos v červnu podepsal americký prezident Joe Biden, však bohužel nejspíš neuspěje.

Podle Space Policy Online nicméně Sanders zdůraznila, že vývoj dotyčného remorkéru představuje „jednu z mála oblastí, které nejsou diskreční“ – což znamená, že šetřit se bude muset jinde.