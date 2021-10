Konec kolizí s chodci? E-koloběžky Bird budou otravně pípat, když vjedete na chodník

Sdílené elektrické koloběžky, ač jsou velmi populární, si nesou velký škraloup, který jim zásadně ničí pověst – lidé se na nich mnohdy nechovají zodpovědně. Jednak je parkují uprostřed cest a jednak s nimi jezdí po chodnících, byť je to zakázané. Právě druhý problém společnost Bird tvrdí, že dokáže vyřešit. Její elektrické koloběžky budou otravně pípat, když s nimi vjedete mezi chodce.

Bird, který službu na půjčování koloběžek provozuje třeba v Brně, Uherském Hradišti nebo Znojmě, novou technologii založenou na GPS získal od společnosti jménem U-blox. Systém má být schopen na pár centimetrů poznat, kde se zrovna koloběžka nachází, a pokud to bude chodník, tedy zakázané místo, uživatel si vyslechne otravné pípání.

Toho pípání bude vycházet jak z koloběžky, tak z mobilní aplikace, kterou člověk musí mít nainstalovanou, aby si vůbec dopravní prostředek mohl půjčit. Celé to bude probíhat jako v autě, když si zapomenete zapnout bezpečnostní pás – zvuky budou natolik iritující, že z chodníku raději sjedete.

Pro připomenutí, jízda elektrokoloběžkou na chodníku (nepočítají se chodníky s cyklostezkami) je v Česku zakázána. Výjimku mají jen děti do 10 let. Často se ale toto pravidlo porušuje, což potvrdí pravděpodobně každý obyvatel města, kde k půjčování e-koloběžek dochází. Říká to i Policie ČR: „Jízda po chodníku je pravděpodobně nejčastějším přestupkem řidičů elektrokoloběžek.“

Kamery i statistické modely

Více provozovatelů sdílených služeb se tento problém už snažilo vyřešit. Lime například nasadil umělou inteligenci, jeho elektrokoloběžky za jízdy shromažďují data z akcelerometru a vyhodnocují pomocí sofistikovaných statistických modelů, na jakém povrchu se uživatel nachází. Když systém dojde k názoru, že už dlouho jízda připomíná pohyb po chodníku, uživatel dostane upozornění.

Zní to složitě a složité to skutečně poměrně je, navíc upozornění není okamžité. Jiné firmy proto přistoupily k nainstalování kamer na elektrokoloběžky, ty se ale osvědčily spíše k určování, zda prostředek není zaparkovaný špatně, navíc je to drahé.

Bird oproti tomu tvrdí, že jeho technologie nákladná a komplikovaná není. Vše vychází ze satelitních snímků a geofencingu (zónového monitorování), kdy každá zóna je vyznačena tak přesně, že začíná a končí přesně tam, kde jsou chodníky. Data jsou navíc nahrána přímo do koloběžek, aby bylo zamezeno latenci.

Chodníky díky tomu dokáže koloběžka velmi rychle rozpoznat jako no-go zónu a rozpípat se. Když uživatel upozornění neposlechne, koloběžka se prostě vypne a člověk bude mít po jízdě.

Bird zatím novinku otestuje v Milwaukee a v San Diegu, následně v Madridu. Když se vše osvědčí, technologii dostanou jeho elektrické koloběžky v celém světě.