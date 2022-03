Konec posouvání ručiček hodinek ve Spojených státech. Američané natrvalo zůstanou u letního času

Americký Senát minulé úterý jednomyslně schválil návrh zákona, který ruší nutnost dvakrát ročně posouvat ručičky hodinek o hodinu vpřed a vzad. Na rozdíl od Evropy, kde se jednotlivé státy nedokázaly shodnout, zda budou používat letní, nebo středoevropský čas, mají v USA jasno: zůstanou trvale u letního času, uvádí web Ars Technica.

Jednostránkový „Sunshine Protection Act“, jehož předkladateli jsou senátoři Marc Rubio a Sheldon Whitehouse, je schválen k hlasování ve Sněmovně reprezentantů. Návrh zákona, původně předložený v roce 2018 a znovu předložený v loňském roce 2021, by zrušil Calderův zákon, který v roce 1918 zavedl změnu času dvakrát ročně.

Od roku 2023 trvalý letní čas

Ve výsledku by změna znamenala, že obyvatelé Spojených států přejdou na jaře příštího roku naposledy na letní čas, u kterého již zůstanou. Z politického hlediska není jasné, zda některá z velkých stran vytvoří ve Sněmovně reprezentantů vážnou opozici proti případnému hlasování. Prezident Joe Biden svůj postoj k návrhu zákona zatím neoznámil.

USA přijaly letní čas poté, co jej v roce 1916 zavedla řada evropských zemí, zejména Německo a Rakousko, jako prostředek úspory energie během první světové války. Letní čas však byl v USA historicky nejednotný, a to i po přijetí zákona o jednotném čase v roce 1966. Pozdější zákony aktualizovaly přesný časový rámec, kdy dochází ke změnám „standardního“ a „úsporného“ času.

V následujících desetiletích obyvatelé po celém světě diskutovali o změnách v času a v roce 2019 byla Evropská unie díky úspěšnému hlasování ve svém parlamentu na pokraji úplného zrušení letního času. Její původní cíl ukončit ho v roce 2021 však vyžadoval spolupráci výborů, které tento proces odložily. Zda, kdy a jak hlasování EU ve prospěch ukončení střídání letního a standardního času dopadne, není jasné.

Původně uváděný účel letního času, tedy šetřit energií podle toho, kolik slunečního světla je k dispozici v daném ročním období, se na základě údajů shromážděných od energetických společností ukázal být v moderním světě poháněném elektřinou málo zřetelný. Americké ministerstvo energetiky v roce 2008 odhadovalo, že prodloužení letního času o tři týdny přineslo zanedbatelnou úsporu elektrické energie jen 0,03 %.

Konec posouvání ručiček

Několik vědeckých studií zkoumalo, jak by se změnily počty dopravních nehod v případě, kdy by Spojené státy ukončily střídání času. Studie amerického Národního zdravotního institutu z roku 2004 dospěla k závěru, že ukončení by vedlo ke statisticky významnému snížení počtu úmrtí jak u cestujících v autech, tak u chodců.

Předkladatel návrhu zákona republikánský senátor Marco Rubio v úterý uvedl, že trvalý letní čas pomůže zabránit nehodám chodců, sníží kriminalitu, sezónní deprese a dětskou obezitu. „Každoroční posouvání času dopředu a zpět vytváří pouze zbytečný zmatek a zároveň poškozuje zdraví Američanů a naši ekonomiku,“ uvedl loni demokratický senátor Ron Wyden.

Samozřejmě i v USA se vedly debaty, zda je lepší zůstat u standardního, nebo letního času. Americká akademie spánkové medicíny se již dříve vyslovila pro opačný postup a ve své studii z roku 2020 uvedla, že pro veřejné zdraví a bezpečnost by bylo prospěšné, kdyby byl zrušen letní čas a zachován ten standardní.

„Trvalý, celoroční standardní čas je ideální volbou, která nejlépe odpovídá našemu cirkadiánnímu cyklu spánku a bdění,“ uvedl hlavní autor studie M. Adeel Rishi. „Letní čas má za následek více tmy ráno a více světla večer, což narušuje přirozený rytmus organismu.“