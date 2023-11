Konec Seana Kirkpatricka. Šéf kanceláře Pentagonu pro výzkum UFO rezignoval

Sean Kirkpatrick rezignoval na funkci šéfa All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), kterou zastával necelých 18 měsíců. Podle dostupných informací ho nahradí jeho zástupce Tim Phillips – minimálně do doby, než Pentagon jmenuje nového ředitele.

Není bez zajímavosti, že Kirkpatrick se rozhodl skončit krátce poté, co veřejně připustil, že na výrocích kontroverzního UFO whistblowera Davida Grusche může být něco pravdivého.

„Prošetřujeme každé z Gruschových tvrzení… Jsou zde některé kousky informací, které se jeví jako věci a události, které se skutečně staly,“ uvedl mj.

Na každém šprochu je pravdy trochu?

„Mnohé z toho stále prošetřujeme a dáváme to všechno dohromady do naší historické zprávy,“ dodal Kirkpatrick.

Kirkpatrick na sebe v poslední době upoutal pozornost rovněž tím, že společně se známým harvardským profesorem Avim Loebem napsal článek o „mateřské kosmické lodi“ mimozemského původu. Později prohlásil, že tento příspěvek neměl být publikován, což nicméně neznamená, že svého spoluautorství lituje.

„Nejlepší věc, která by z této práce mohla vzejít, by byl důkaz existence mimozemšťanů. Pokud totiž neprokážeme, že se jedná o mimozemšťany, pak naše zjištění budou důkazem toho, že na našem dvorku dělají tyto věci jiní lidé – a to není dobré,“ vysvětlil.