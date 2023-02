Konec snu o autě, které by bralo energii ze slunce. Lightyear bankrotuje, fotovoltaika na střeše nestačí

Šlo to dobře! Až do momentu, kdy už to nešlo dobře.

V roce 2019 ukázal nizozemský startup prototyp elektromobilu Lightyear One, který sliboval většinu elektrické energie získat ze slunečního záření:

Na podzim 2022 začala sériová výroba tempem jednoho vozu týdně. Auto se jmenovalo Lightyear 0, ale cenovka kolem 7 miliónů korun byla trochu děsivá.

Na lednovém veletrhu CES se hovořilo o druhém modelu Lightyear 2, který by stál pouze 900 tisíc korun! To už vypadalo nadějně. Auto mělo být hotové do roku 2025.

A pak to přišlo. V pondělí 23. ledna Lightyear oznámil zastavení výroby modelu 0, ale do popředí se snažil dát informaci, že se soustředí na vývoj levného modelu 2. Jenže ještě v pátek 27. ledna přišla zpráva o bankrotu.

Po bitvě je každý generálem

…ale stejně mi dovolte zapochybovat o slibovaném efektu do auta integrovaných solárních článků.

Lightyear 0 měl za den ze slunce získat energii pro dojezd až 70 kilometrů. Výkon nejlepších současných panelů se pohybuje okolo 200 W na 1 m². Tvůrci na vůz vměstnali 5 m² panelů, špičkový výkon za naprosto ideálních podmínek by tedy měl být právě 1 kW.

Nicméně takové podmínky nastanou jen ve slunném dni v létě po dobu třeba čtyř hodin, což při reálné spotřebě okolo 15 kWh, a při započtení dalších ztrát při ukládání energie do baterie, zkrátka moc nevychází. Tvůrci uvádějí, že se „energie zdarma“ liší podle lokality a ta udávaná je vztažena na jih Španělska.

Ačkoli je myšlenka získávání energie přímo na střeše vozu zajímavá, se současnou efektivitou fotovoltaických článků to zatím nepůjde.