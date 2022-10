Konec záhady vajíčkovaru. Proč více vejcím stačí k uvaření méně vody než jednomu vejci

Vajíčkovar je specializovaný, jednoúčelový vařič. Snadno a a opakovaně v něm uvaříte vejce (ale nic jiného) přesně do požadovaného stavu: naměkko, nahniličku či natvrdo. Bez měření času, stačí do nádoby pomocí odměrky nalít potřebné množství vody a zapnout.

S vodou je to ale zvláštní, všimněte si rysek na obrázku. Pro uvaření jednoho vejce musíte do vajíčkovaru nalít více vody, než když chcete uvařit víc vajec. Jak je to možné?



Kromě přední stupnice prosvítá na fotografii odměrky vlevo vzadu trojice rysek pro vajíčka naměkko, vpravo nahoře zase nejvíc vody pro vejce natvrdo

Vejce se v tomto vařiči nevaří ve vodě, ale v páře. Voda, která je ve spodní ohřívané části, změní své skupenství a vzniklá pára zaplní prostor krytu. Na jeho chladnějším povrchu pára kondenzuje a stéká zpět do zásobníku. Kondenzuje ale také na skořápkách vajec, předává jim energii-teplo a vejce se tímto způsobem ohřívá. Kapky po vejcích také tečou zpět do zásobníku, odkud se voda posléze opět vypařuje.

Nejde ale o věčný koloběh vody ve vajíčkovaru. V krytu jsou totiž otvory, kterými pára uniká ven. A jakmile už nezbývá žádná voda k odpaření, vařič ví, že je hotovo a má se vypnout, nebo vyzvat k vypnutí. Pozná to podle zvýšení teploty dna zásobníku, které už nepředává energii vodě.

Doba vaření vajec tak odpovídá času nutnému k odpaření vody v zásobníku.



Pára částečně uniká otvory v krytu, k tomu ale kondenzuje na jeho vnitřním povrchu a hlavně na skořápkách vajec, které tímto ohřívá

A teď to kouzlo: Čím víc vajec je ve vařiči, tím je kondenzace páry na větší ploše povrchu skořápek silnější. Víc vody se tak vrací zpět do zásobníku a méně páry unikne otvory v krytu. U většího množství vajec bude tak stejnému objemu vody trvat déle, než se vypaří.

Když to obrátíme, dostaneme odpověď na záhadu vajíčkovaru. Aby doba vaření zůstala vždy stejná, potřebuje vařič s jedním vejcem víc vody, než když je v něm usazených několik vajec.