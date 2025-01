Konečně dorazil chladný klimatický jev La Niña. Počasí v příštích měsících ale ovlivní jen mírně a krátce

Po měsících očekávání meteorologové konečně potvrdili příchod klimatického jevu La Niña. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) oznámil, že se v prosinci 2024 v tropickém Pacifiku vytvořily podmínky charakteristické pro tento fenomén.

La Niña představuje chladnou fázi klimatického cyklu známého jako El Niño – Jižní oscilace (ENSO). Během ní dochází k ochlazení povrchových vod ve východním a středním Pacifiku, přičemž současně sílí pasátové větry vanoucí od východu k západu. Ty tlačí teplou vodu směrem k Indonésii, zatímco u pobřeží Jižní Ameriky vystupují na povrch studené hlubinné vody.



Teplotní anomálie v Pacifiku na začátku ledna

Letošní La Niña je však poněkud neobvyklá. Meteorologové ji původně očekávali už v létě 2024, ale její vývoj se značně opozdil. „Není úplně jasné, proč se La Niña zformovala tak pozdě. Nepochybně to bude předmětem rozsáhlého výzkumu,“ uvedla vedoucí týmu NOAA pro sledování El Niño Michelle L'Heureux.

La Niña bude slabá a krátkodobá

Podle odborníků bude tento jev pravděpodobně slabý a krátkodobý. Existuje 59% šance, že vydrží jen do dubna 2025, načež by měl přejít do neutrální fáze. Za jeho opožděným nástupem může stát rekordně teplý oceán – globální teploty vody byly v posledním roce výrazně nad dlouhodobým průměrem.

I slabá La Niña však dokáže ovlivnit počasí po celém světě. V severní části USA a Kanadě obvykle přináší chladnější a vlhčí zimy, zatímco jih Spojených států bývá teplejší a sušší. Indonésie a Austrálie se mohou těšit na vydatnější srážky, naopak ve východní Africe a Jižní Americe často panuje sucho.



Trojice regionů La Niña v Pacifiku a letošní anomálie

Přímý vliv La Niñi na počasí v České republice je nejistý a mezi odborníky nepanuje jednoznačná shoda. Meteorolog Josef Hanzlík uvádí, že „La Niña určitě neovlivňuje krátkodobé výkyvy počasí u nás ve střední Evropě.“ Není totiž spolehlivě prokázáno, jak se tento jev projevuje nad Evropou.

La Niña pod drobnohledem vědců

Pro vznik La Niñi musí být splněno několik podmínek. V první řadě musí klesnout teplota povrchových vod v centrálním Pacifiku alespoň o 0,5 °C pod dlouhodobý průměr. V prosinci 2024 činil tento pokles podle databáze ERSSTv5 0,6 °C. Současně s tím musí zesílit pasátové větry a změnit se atmosférická cirkulace nad Pacifikem, známá jako Walkerova cirkulace.

Zajímavostí je, že atmosférické změny typické pro La Niñu se objevily již několik měsíců před ochlazením oceánu. To je neobvyklé, protože většinou se oceánské a atmosférické projevy vyvíjejí současně. Vědci proto začali zkoumat nový ukazatel označovaný jako „relativní index Niño-3.4“, který porovnává teploty v Pacifiku s teplotami v ostatních tropických oceánech.

La Niña často ovlivňuje i hurikánovou sezónu v Atlantiku. Snižuje střih větru (rozdíl mezi přízemními a výškovými větry) což usnadňuje formování hurikánů. V roce 2024 byl střih větru v hlavní oblasti vzniku hurikánů nejslabší od roku 1950, přestože La Niña ještě nebyla plně rozvinutá.

Zdroje: NOAA, Climate.gov, New Scientist, Live Science.