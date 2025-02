Konečně víme, jestli mohl covid změnit teplotu na Měsíci. Ano, vědci se tím skutečně zabývali

Brzy to bude pět let od chvíle, kdy byl v Česku potvrzen první případ covidu-19. Přišly testy, roušky, každodenní statistiky nakažených a Češi se naučili nové slovo – lockdown. Nebyli jediní. Celý svět se uzavřel. Méně se cestovalo a klesly i emise oxidu uhličitého. Je zřejmé, že to mělo vliv na zemské klima. Ale mohlo to ovlivnit také 380 tisíc kilometrů vzdálený Měsíc?

Na Měsíci byli skutečně „best in covid“, protože do dnešních dnů nemají jediný případ onemocnění. Podle loňské studie dvou indických vědců ale měl covid-19 na Měsíc přesto nemalý vliv. Na jeho povrchu totiž poklesly noční teploty. Nyní však vyšla studie, která tohle tvrzení považuje přinejmenším za přitažené za vlasy.

Mohlo dění na Zemi snížit teplotu na Měsíci?

Nicméně zpět na začátek. Podobné nápady mohou na první pohled vypadat jako vykazování činnosti znuděných vědců. Podle autorů první studie bychom ale mohli systematické zkoumání nočních teplot na Měsíci považovat za stabilní platformu pro studium energetického účtu Země a klimatických změn, Tedy toho, kolik energie přijme planeta od Slunce a kolik toho vyzáří zpět do vesmíru.



Přístroj Diviner Lunar Radiometer Experiment

Autoři studie pracovali s daty z přístroje Diviner Lunar Radiometer Experiment, což je infračervený radiometr na palubě sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Americká sonda obíhá okolo Měsíce od roku 2009, takže dat máme hodně.

Teplota byla měřena v noci na šesti místech na přivrácené straně Měsíce v Oceánu bouří (dvě), Moři jasu, Moři dešťů, Moři nepokojů a také v Moři klidu, kde v roce 1969 přistálo Apollo 11.

Autoři zkoumali data z dubna a května 2020, kdy začaly velké lockdowny, a srovnali je s údaji z doby před covidem a po covidu. Například v Moři klidu byla od dubna do května 2020 nejnižší noční teplota 108,6 Kelvinu (-165,15 °C). Před covidem to bylo od 119,4 po 128 K a po covidu od 110,9 po 112,1 K.

Vliv planety je prakticky zanedbatelný

Ve stejném časopise nyní vyšla nová studie, která závěry té první popírá. Samotná data jsou podle nové studie v pořádku a teploty na povrchu Měsíce během covidu skutečně poklesly. Vědci ale provedli podrobnější analýzu stejných dat a zjistili, že k velkým poklesům teplot došlo už dříve – například na začátku roku 2018. Kromě toho se zdá, že pokles pozorovaný v dubnu až květnu 2020 začal už v roce 2019.



Oceán bouří

„Nepopíráme, že v různých obdobích během zkoumaného časového rámce teploty skutečně klesaly,“ řekl jeden z autorů studie dr. William Schonberg z Missouri S&T. „Vypadá to však, že je poněkud přitažené za vlasy tvrdit s jistotou, že primární příčinou byla lidská činnost.“

„V průběhu noci na Měsíci existuje malá šance, že teplo a záření ze Země mohou mít velmi malý vliv na teploty měsíčního povrchu. Tento vliv by však byl pravděpodobně tak zanedbatelný, že by bylo obtížné jej změřit nebo dokonce zaznamenat.“