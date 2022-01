Konopí jako lepidlo proti koronaviru. Oregonská státní univerzita objevila zvláštní chování kanabinoidů

Oregonská státní univerzita se v posledním týdnu neproslavila jen na české politické scéně, ale i v oblasti výzkumu kanabinoidů a jejich vlivu na virus SARS-CoV-2. Kanabinoidy se vyskytují třeba v mateřském mléce savců včetně člověka, my si je ale zpravidla spojujeme především s konopím.

A právě na ty rostlinného původu se v článku (PDF) pro odborný časopis Journal of Natural Products zaměřili také vědci z farmaceutické fakulty OSU a kolegové z Oregonské univerzity pro zdraví a vědu (OHSU), kteří zkoumali, co se stane, když se základní konopný kanabinoid – molekula kyseliny kanabigerolové (CBGA) – a její syntetizované karboxylové kyseliny THCA a CBDA dostanou do styku s virem.

Kanabinoid jako protivirové lepidlo

Během experimentu všechny zmíněné kanabinoidy zafungovaly s různou úspěšností jako lepidlo a navázaly se na částečky viru, který díky tomu nemohl proniknout do epitelových buněk, které tvoří naše sliznice.



Počítačový model různých forem navázání molekul CBGA, CBGA a THCA na žlutá rezidua spike proteinu viru SARS-CoV-2

Jak je to možné? Vlastně to nebylo žádné překvapení a pro kanabinoidy se vědci nerozhodli z prostého plezíru a kvůli tomu, že by jich měli zrovna dostatek po kapsách. Jejich vhodnost už dříve potvrdila hmotnostní spektrometrie, podle které mají molekuly kanabinoidových kyselin vhodnou podobu a mohly by zapadnout do kritických částí viru jako dva dílky puzzle.

Kanabinoidy zaútočí na spike protein

To nakonec ověřily i testy s upraveným i některými staršími variantami viru SARS-CoV-2 (alfa B.1.1.7 a také beta B.1.351), u kterých se molekuly kanabinoidových kyselin nalepily na dnes už všem věrně známý a stále dokola citovaný spike protein viru SARS-CoV-2.



CBDA a CBGA v laboratorních podmínkách postupně neutralizují spike protein viru

Nejlépe si podle experimentu vedly molekuly kyselin CBDA a CBGA, které slepením dohromady pozměnily tvar viru takovým způsobem, že už nedokázal proniknout do buňky a způsobit infekci.

Opět se tedy potvrdilo, že je společensky stigmatizovaná rostlina zdrojem unikátního mixu látek, který by mohl mít do budoucna další a dříve netušený farmaceutický potenciál.