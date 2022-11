Konzumace 18 gramů hub denně může snížit riziko vzniku rakoviny až o 45 %, naznačuje studie

Vědci z Pensylvánské státní univerzity přišli se zajímavým zjištěním, že konzumace hub je spojena s nižším rizikem rakoviny. Ve studii, publikované loni v odborném časopise Advances in Nutrition, vycházeli ze sedmnácti studií o rakovině publikovaných v období od 1. ledna 1966 do 31. října 2020.

Na základě analýzy údajů od více než 19 500 pacientů s rakovinou odborníci zkoumali vztah mezi konzumací hub a rizikem vzniku rakoviny. Houby jsou totiž bohaté na vitaminy, živiny a antioxidanty, takže se dal obecně předpokládat jejich pozitivní vliv na lidské zdraví.

Jezte houby, snížíte tím riziko rakoviny!

„Houby jsou bohaté na bioaktivní látky. Potenciální zdravotní přínosy spojené s konzumací hub si v poslední době získaly pozornost výzkumných pracovníků. Provedli jsme proto systematický přehled a metaanalýzu s cílem posoudit souvislost mezi příjmem hub a rizikem vzniku rakoviny.“ stojí v abstraktu vědecké práce.

Vědci zjistili, že lidé, kteří do svého každodenního jídelníčku zařadili jakýkoli druh hub, měli nižší riziko vzniku rakoviny. Podle výsledků studie měli jedinci, kteří denně snědli 18 gramů hub, o celých 45 % nižší riziko vzniku nádorového onemocnění než ti, kteří houby nejedli.

Největší množství aminokyseliny ergothionein, účinkující jako ochrana proti rakovině, mají například houževnatec jedlý, trsnatec lupenitý, hlíva ústřičná či hlíva máčková. U člověka je získáván výhradně stravou a hromadí se v erytrocytech, kostní dřeni, játrech, ledvinách, semenné tekutině a očích.

Houby jako superpotravina

„Houby jsou největším zdrojem ergothioneinu, který je jedinečným a silným antioxidantem a buněčným ochranným faktorem,“ uvádí postgraduální student epidemiologie Djibril M. Ba. „Doplnění antioxidantů v těle může pomoci chránit před oxidačním stresem a snížit riziko vzniku rakoviny.“

Při zkoumání konkrétních typů rakoviny byly zaznamenány nejsilnější souvislosti u rakoviny prsu. U osob, které pravidelně konzumovaly houby, bylo riziko rakoviny prsu výrazně nižší. Ba vysvětlil, že to může být způsobeno i tím, že většina studií nezahrnovala jiné formy rakoviny. Do budoucna by mohl být tento výzkum užitečný při dalším zkoumání ochranných účinků hub a přispět k zavedení zdravějšího stravování.

„Celkově tato zjištění poskytují důležité důkazy o ochranných účincích hub proti rakovině,“ uvedl spoluautor studie John Richie. „V budoucnu bude třeba provést další výzkum, který přesněji určí mechanismy a konkrétní druhy rakoviny, které mohou být ovlivněny.“