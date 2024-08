Konzumace masa zvyšuje riziko vzniku cukrovky. Dva plátky šunky denně ho zvednou až o 15 %

Podle nové vědecké studie, zahrnující data od téměř dvou milionů dospělých, může konzumace červeného, zpracovaného, a dokonce i drůbežího masa, zvýšit riziko vzniku cukrovky druhého typu. Například pravidelná konzumace 50 gramů zpracovaného masa denně, což odpovídá zhruba dvěma plátkům šunky, zvyšuje během následujících deseti let riziko o 15 %.

Podobně konzumace 100 gramů červeného masa denně – což odpovídá malému steaku – zvyšuje riziko vzniku diabetu druhého typu o 10 %. Každodenní konzumace 100 gramů drůbežího masa byla spojena s o 8 % vyšším rizikem, nicméně tento vztah nebyl tak silný a zůstává zatím nejednoznačný.

Zpracované maso je maso, které bylo upraveno různými metodami za účelem zvýšení jeho trvanlivosti nebo zlepšení chuti. Mezi tyto metody patří solení, uzení, fermentace, sušení nebo přidávání konzervačních látek. Typickými příklady zpracovaného masa jsou šunka, slanina, salámy, párky, klobásy či různá masa v konzervě.

Snaha potvrdit přesvědčení

Červené a zpracované maso bylo již dříve spojováno s onemocněním cukrovkou, ale někteří odborníci byli přesvědčeni, že důkazy nejsou dostatečně silné. Dariush Mozaffarian z Tufts University v Massachusetts proti tomu uvádí, že existuje mnoho biologicky věrohodných důvodů, proč by červené maso mohlo zvyšovat riziko cukrovky druhého typu. Zejména poukazuje na hemové železo, které se v červeném mase nachází.

Tato organická forma železa může zvyšovat hladiny zánětlivých molekul v těle. Tyto molekuly pak mohou poškozovat buňky ve slinivce, která produkuje inzulin – hormon, který pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Kromě toho je konzumace velkého množství soli, která se často nachází v uzeninách jako salám, také spojována s vyšším rizikem vzniku cukrovky 2. typu.

Nita Gandhi Forouhi z University of Cambridge proto se svým týmem analyzovala obrovskou sadu dat zahrnující 1,97 milionu dospělých, převážně ve věku 40 až 60 let, kteří se účastnili různých výzkumných projektů po celém světě. U těchto lidí sledovali spotřebu masa a následně analyzovali nové případy diagnóz cukrovky druhého typu v průběhu zhruba následujících 10 let.

Vědci provedli studii pomocí meta-analýzy, která zahrnovala data z 31 kohort z různých regionů světa. Celkem bylo zahrnuto 1,97 milionu dospělých a 107 271 případů diabetu druhého typu. Meta-analýza je metoda, která kombinuje výsledky z různých studií, aby poskytla celkový obraz o daném tématu.

Maso zvyšuje riziko diabetu

Vědci se snažili zohlednit různé faktory, které mohly ovlivnit výsledky, jako jsou věk, pohlaví, etnicita a konzumace jiných potravin. Dále vzali v úvahu úroveň fyzické aktivity a index tělesné hmotnosti (BMI), protože nečinnost a nadváha jsou klíčovými rizikovými faktory pro cukrovku druhého typu.

Výsledky ukázaly, že konzumace červeného masa, zpracovaného masa a drůbežího je spojena se zvýšeným rizikem vzniku diabetu druhého typu. Zajímavé ale je, že pozitivní asociace byly pozorovány v Severní Americe, Evropě a západním Pacifiku, ale nikoli v jiných regionech.

„Přestože analýza zahrnovala velké množství dat, studie, na kterých byla založena, nebyly randomizované klinické studie. Proto nemohou zcela jednoznačně prokázat příčinnou souvislost. Studie byly také založeny na tom, že lidé sami hlásili svou spotřebu masa, což je metoda náchylná k chybám," upozorňuje John Ioannidis ze Stanfordské univerzity na možné nedostatky.

Doporučení: 70 gramů masa denně

Přestože jsou důkazy založeny na pozorováních, „opakovaly se a byly poměrně konzistentní,“ říká Xiao Gu z Harvardovy univerzity. „Řekl bych, že důkazy jsou silné. Tato nová studie udělala skvělou práci při posílení základny důkazů.“

Národní zdravotní služba Anglie (NHS) již doporučuje, aby lidé omezili konzumaci červeného a zpracovaného masa na maximálně 70 gramů denně. Nejnovější studie podle Duane Mellora „do jisté míry potvrzuje, že současná dietní doporučení jsou správná.“ Zároveň ale dodává, že červené maso může být důležitým zdrojem živin, jako je vitamín B12 a železo.

Závěry byly publikovány v zářijovém vydání odborného časopisu The Lancet Diabetes & Endocrinology. Tento odborný časopis se specializuje na publikování výzkumů týkajících se diabetu, endokrinologie a souvisejících metabolických onemocnění. Přísný recenzní proces pomáhá zajistit, že jsou publikovány pouze práce s vysokou úrovní vědecké kvality a významu.

Zdroje: thelancet.com, theguardian.com, newscientist.com.