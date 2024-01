Korean Reaper je průzkumný dron, se kterým se jih připravuje na případný střet se severem

Situace na Korejském poloostrově se přehřívá. Jižní Korea urychleně zvyšuje bojeschopnost své armády a pořizuje nové zbraňové systémy, které by jí pomohly v případném střetu se sousední komunistickou diktaturou.

Největší korejský letecký dopravce Korean Air se společnostmi LIG Nex1 a Hanwha Systems loni v prosinci (2023) podepsali kontrakt s jihokorejskou vládní agenturou Defense Acquisition Program Administration (DAPA).

Kontrakt v hodnotě 352,8 milionů dolarů financuje výrobu nových dronů Korean Air KUS-FS, známých jako „Korean Reaper“ a jejich zavedení do výzbroje během několika let.

Primárně k průzkumu

KUS-FS neboli Korean Unmanned System–Flight Strategic je dron typu MALE (Medium-altitude long-endurance), určený pro dlouhodobé lety ve středních výškách. Letmý pohled na tento stroj prozradí, jak přišel ke svému jménu. Nápadně připomíná americký dron General Atomics MQ-9 Reaper.

Dron KUS-FS je ale na rozdíl od amerického Reapera určený primárně k průzkumu. Měl by operovat po dobu až 24 hodin ve výšce přes 13 kilometrů a s dosahem 500 kilometrů. Za letu by měl detailně skenovat pozemní cíle až do vzdálenosti 110 kilometrů.

Stroj o délce 13 metrů, maximální vzletové hmotnosti 5,75 tun a s křídly o rozpětí 25 metrů by měl podle dostupných informací létat maximální rychlostí 360 km/h. Pohon dronu zajišťuje upravený turbovrtulový motor o výkonu 1 200 koňských sil, který je odvozený od motoru Samsung Techwin SS-760K, vyvinutého pro podzvukovou protilodní střelu SSM-700K C-Star, co je ve výzbroji Korejského námořnictva.

KUS-FS je doslova nacpaný pokročilou elektronikou. Je vybavený elektrooptickými a infračervenými zobrazovacími systémy, navigačními systémy, radarem se syntetickou aperturou (SAR), rádiovým výškoměrem, palubními počítači i pokročilým vybavením pro elektronický boj.

Letectvo Korejské republiky by mělo získat celkem asi 10 těchto strojů, které podstatně zlepší možnosti Jižní Koreje provádět kvalitní letecký průzkum.