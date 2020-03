Koronavirus není chřipka: Rozdílů je víc, než byste si možná mysleli

V řadě diskuzí se autoři na základě různých kritérií pokoušejí srovnávat nebezpečnost sezónní chřipky a choroby COVID-19 způsobované novým koronavirem SARS-CoV-2.

Jak už to tak bývá, i tentokrát vznikly dva názorové tábory: „SARS-CoV-2 skeptici“ obvykle považují chřipku za horší nebo srovnatelnou, zatímco podle „SARS-CoV-2 alarmistů“ takovýto postoj představuje hrubé podcenění zničujícího potenciálu koronaviru.

Zástupci druhé zmíněné skupiny asi nejčastěji používají následujících pět argumentů, proč by nás COVID-19 měl trápit mnohem víc než chřipka:

1) Odhadovaná virulence (R0) SARS-CoV-2 se pohybuje v rozmezí 1,4 až 6,49 (například Rutenberg a Zhang aktuálně uvádějí 2,2). Sezónní chřipka má R0 1,3. Z toho plyne, že SARS-CoV-2 se šíří výrazně rychleji.

2) Smrtnost (CFR) SARS-CoV-2 činí minimálně 2–3 %. To je 20–30× více než smrtnost sezónní chřipky.

3) Zhruba 20 % infekcí SARS-CoV-2 způsobuje vážné příznaky, které pacienta nutí vyhledat lékařskou pomoc. Míra hospitalizace v případě sezónní chřipky je mnohem nižší. SARS-CoV-2 mohou přenášet lidé už v době, kdy se u nich ještě žádné symptomy neobjevily.

4) Proti SARS-CoV-2 dosud nebyla vyvinuta žádná vakcína.

5 ) Proti SARS-CoV-2 nefunguje tzv. imunita stáda, což znamená, že může teoreticky infikovat celou populaci.

Mají vlastně podobné dohady smysl? Pojďme to vzít postupně.

Smrtnost a úmrtnost

Co se týče smrtnosti a úmrtnosti na COVID-19, o tomto tématu se neustále vedou debaty. Tak třeba tým vedený Anthonym Faucim z National Institute of Allergy and Infectious Diseases nedávno dospěl k závěru, že úmrtnost spojená s COVID-19 může být „výrazně nižší než 1 %“.

Je však zapotřebí vzít v potaz, že i choroba s relativně malou smrtností si může vyžádat mnoho životů, pokud se jí nakazí velké množství lidí. Zde je pochopitelně potíž v tom, že šíření COVID-19 zatím nezpomalují jedinci, kteří ji již v minulosti prodělali, nebo získali imunitu díky očkování.

Infekčnost

Momentálně lze vycházet z toho, že každý pacient s koronavirem SARS-CoV-2 infikuje v průměru 2,2 dalších jedinců. Tento údaj je však ovlivněný skutečností, že epidemii se na začátku nepodařilo dostatečně dobře podchytit. Jakmile ji dostaneme pod kontrolu, výše uvedené reprodukční číslo by mělo klesnout.

Příznaky

U chřipky i COVID-19 mohou být pacienti nakažliví již v době, kdy se u nich ještě neprojevují žádné příznaky. Kolik lidí infikovaných SARS-CoV-2 má jen velmi malé, či dokonce žádné symptomy, jednoduše nikdo neví.

Rizikové skupiny

Jak koronavirus, tak i chřipka jsou nejnebezpečnější pro lidi starší 65 let nebo ty, kteří již trpí nějakým chronickým onemocněním (případně mají slabou imunitu). Zatím se nicméně zdá, že pro malé děti a těhotné ženy představuje chřipka mnohem větší riziko než COVID-19.

Na druhé straně, v případě seniorů platí pravý opak. Úmrtnost na COVID-19 ve věkové kategorii nad 80 let činí 14,8 % a ve věkové kategorii 70 až 79 let 8 %. Tento graf ilustruje srovnání s chřipkou.

Průběh nemoci

Výsledky dosud největší studie provedené v Číně naznačují, že u 80 % pacientů s COVID-19, kteří vyhledali lékařskou péči, měla infekce mírný průběh. U 15 % se objevily vážnější komplikace a 5 % případů lze považovat kritických. Průměrná doba hospitalizace od výskytu počátečních symptomů činí u COVID-19 zhruba 22 dní. Většina pacientů s chřipkou – proti níž na rozdíl od COVID-19 existují léky – se zotaví za méně než dva týdny a některým to trvá pouze několik dní.

Imunita a očkování

Je rozumné předpokládat, že jedinci, kteří již COVID-19 prodělali, vůči ní získají imunitu. Nikdo ovšem nedokáže říct, jak dlouho tato imunita vydrží – což bude současně jeden z největších problémů při vývoji vakcíny. Proti sezónní chřipce již pochopitelně očkovací látky máme, nicméně protože virus chřipky se neustále mění, jejich složení musí být každoročně upravovány dle doporučení Světové zdravotnické organizace.

Inspirace: Reddit