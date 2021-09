Koronavirus SARS-CoV-2 se zdokonaluje. Stále lépe se šíří vzduchem a ohrožuje tak více lidí

Bezmála dva roky sužuje téměř celý svět koronavirus SARS-CoV-2, způsobující pandemii onemocnění COVID-19. Virus v průběhu času mutuje a jeho nové verze často vykazují lepší schopnosti a vlastnosti. Potvrdila to i studie Marylandské univerzity, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Clinical Infectious Diseases.

Z výsledků plyne, že virus se v průběhu svého vývoje stále lépe šíří vzduchem, čímž ohrožuje více lidí. Studie se týkala varianty Alpha, nikoli aktuální Delty, protože v době výzkumu byla dominantní, ale vědci poznamenávají, že nyní dominantní varianta Delta je ještě nakažlivější.

Virus a jeho sebezdokonalení

Zjištění ukazují, že v pozdějších verzích se ve srovnání s původními kmeny ve vydechovaném vzduchu nachází podstatně více viru, což zvyšuje riziko nákazy dalších osob v okolí. Jde přitom o nezanedbatelný rozdíl – množství viru ve vzduchu u osob nakažených SARS-CoV-2 Alpha je 43 až 100krát vyšší než u osob nakažených původními kmeny.

Podle očekávání se ukázalo, že nošení chirurgických nebo látkových masek nakaženým výrazně snižuje množství viru ve vzduchu. Vědci připouštějí, že množství viru nalezeného ve stěrech od pacientů s kmenem Alpha bylo větší než u ostatních.

To však podle vědců nemůže vysvětlit zvýšené množství viru nalezeného v dechu pacientů. Varianta Delta, která je nyní rozšířená v mnoha zemích, je ještě infekčnější, což naznačuje, že se virus vyvíjí způsobem, který mu umožňuje lepší přenos vzduchem.

Ochrana je na nakažených

Doktor Donald K Milton k tomu říká: „Naše nejnovější studie poskytuje další důkazy o významu přenosu vzduchem. Víme, že varianta Delta, která nyní koluje, je ještě nakažlivější než varianta Alfa. Náš výzkum naznačuje, že se nové varianty stále lépe šíří vzduchem, takže kromě očkování musíme zajistit lepší větrání a nosit těsně přiléhající masky, abychom šíření viru zastavili.“

Vědci také zjistili, že volně přiléhající roušky a chirurgické masky snižují množství viru, který unikne do ovzduší v okolí nakažených osob, přibližně o polovinu. Bohužel však nezabrání tomu, aby se infekční virus do ovzduší dostal – v tomto směru by měl být o něco účinnější respirátor.

Doktorka Jennifer German uvedla, že koronavirus může být ve vydechovaném dechu a používání roušek snižuje (avšak neeliminuje) riziko přenosu na ostatní lidi. To znamená, že pro ochranu osob na pracovištích a ve vnitřních prostorách je důležité násobit ochranu – kromě očkování také například zajistit lepší větrání, zvýšenou filtraci, UV dezinfekci vzduchu a nosit těsně přiléhající masky či respirátory.